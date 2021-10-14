Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Його святкують у день Покрови Пресвятої Богородиці водночас із Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.

Про це повідомляють #Букви.

Започатковано свято 14 жовтня 2014 року указом президента Петра Порошенка. 14 жовтня обрали не випадково, адже цього дня святкують важливе християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а з 1999 року за указом президента Леоніда Кучми ще й День українського козацтва.

Богородицю здавна вважали покровителькою українського козацтва. Саме у цей день обирали нового гетьмана. Крім того, на Запорізькій Січі була церква, названа на честь Божої Матері. Перед військовими походами козаки молилися Богородиці, а по поверненні складали подяку.

Та й прості селяни теж віддавали шану Богородиці. Вважалося, що якщо у цей день зіграти весілля, то шлюб буде щасливим на все життя.

Крім того, 14 жовтня вважається днем ​​заснування Української Повстанської Армії (УПА) – підрозділу Організації українських націоналістів (ОУН).

5 березня 2015 року Верховна Рада зробила 14 жовтня офіційним вихідним днем. 12 жовтня 2015 року Національний банк України ввів в обіг 50 тис. пам’ятних монет “День захисника України” номіналом 5 гривень.

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14 липня 2021 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, що перейменовує День захисника України на День захисників і захисниць України.

До Дня захисників та захисниць військовослужбовці Збройних Сил України, у яких немає дисциплінарних стягнень отримають грошову винагороду.

Від учора у Києві почала діяти виставка української військової техніки.

Фото: #Букви

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил Україні представило відео про українських воїнів.