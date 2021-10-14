Про це повідомляють #Букви.
Започатковано свято 14 жовтня 2014 року указом президента Петра Порошенка. 14 жовтня обрали не випадково, адже цього дня святкують важливе християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а з 1999 року за указом президента Леоніда Кучми ще й День українського козацтва.
Богородицю здавна вважали покровителькою українського козацтва. Саме у цей день обирали нового гетьмана. Крім того, на Запорізькій Січі була церква, названа на честь Божої Матері. Перед військовими походами козаки молилися Богородиці, а по поверненні складали подяку.
Та й прості селяни теж віддавали шану Богородиці. Вважалося, що якщо у цей день зіграти весілля, то шлюб буде щасливим на все життя.
Крім того, 14 жовтня вважається днем заснування Української Повстанської Армії (УПА) – підрозділу Організації українських націоналістів (ОУН).
5 березня 2015 року Верховна Рада зробила 14 жовтня офіційним вихідним днем. 12 жовтня 2015 року Національний банк України ввів в обіг 50 тис. пам’ятних монет “День захисника України” номіналом 5 гривень.
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