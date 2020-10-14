У середу, 14 жовтня, в Україні святкують День захисника, а в світі - День стандартизації. У православних християн сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

День захисника України – офіційне державне свято і вихідний день, затверджений в 2014 році з метою шанувати українське військо замість Дня захисника Вітчизни, який відзначався 23 лютого.

День українського козацтва святкується згідно з президентським указом 1999 року в день Покрови Пресвятої Богородиці на честь історичного значення і заслуг козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення.

Міжнародний день стандартизації (World Standards Day) проводиться на честь відкритої в 1946 році в Лондоні конференції національних організацій по стандартизації з метою звернути увагу суспільства на важливість створення єдиних стандартів для світової економіки.

День захисника України

Це офіційний вихідний і неробочий день в Україні. Свято було засновано Указом Президента Петра Порошенка в 2014 році.

Також сьогодні українці відзначають День українського козацтва. У XVI-XVII ст. в ході боротьби з іноземними завойовниками українська народність істотно консолідувалася. Найважливішу роль зіграло при цьому виникнення особливих військових формувань – козацтва (XV століття), який створив державу (XVI століття) зі своєрідним республіканським ладом – Запорізьку Січ, яка стала політичним оплотом українців.

З початку відродження козацтва в Україні президентом України були підписані укази: “Про координаційну раду Українського козацтва”, “Про національну програму розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки” та, звичайно ж, “Про день Українського козацтва”.

Також 14 жовтня День медсестри швидкої допомоги, Всесвітній день екологічної освіти, День лисого і вільного.

Православні свята 14 жовтня

Свято Покрова Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії святкується щорічно 14 жовтня і присвячений чудесному явищу Богоматері віруючим.

За переказами, в цей день в 910 році військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ’я – Константинополь. Жителі візантійської столиці звернулися з молитвою і проханням про порятунок Богородиці. І вона, за розповідями, з’явилася перед людьми та вкрила їх своїм покровом (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити цих людей.

З давніх-давен люди вірили, що Покрова приносить щастя, любов і благоденство. Саме тому в цей час призначали весілля. Часто в цей день випадає перший сніг, який асоціюється з весільним покривалом або фатою.

У цей день прощалися з осінню і зустрічали зиму: На Покрову до обіду осінь, а після обіду – зима.

Якщо на Покрову вітряно – буде великий попит на наречених, якщо напередодні вночі випаде сніг – буде багато весіль.

Щоб прожити зиму в достатку і теплі, проводили обряди. У цей день господині перший раз розводили вогонь в печі, причому обов’язково використовували гілки плодових дерев – щоб в наступному році сади дали хороший урожай, а сім’я процвітала. А ще – щоб у домі завжди було тепло і затишно.

До свята Покрови утеплювали житло і пекли млинці. Перед тим, як сідати за святковий стіл, господиня обходила всі кути з тарілкою і тільки після цього, прочитавши молитву Пресвятої Богородиці, пробувала їх на смак. Також для застілля пекли спеціальний Покровський коровай, яким пригощали всіх родичів і сусідів. А залишки короваю сушили і зберігали до Великого посту.

Всі головні обряди виконувала жінка, господиня будинку. У цей день кожна мати намагалася захистити дітей покровом від всіх бід. Для цього, тримаючи в руках ікону Богородиці, жінка ставала на лаву, щоб здаватися вище над близькими, як колись в храмі Діва Марія з покриттям з’явилася в повітрі над віруючими. Всі діти в родині, незалежно від віку, опускалися на коліна, і мати говорила:

Як Цариця Господнього покровом землю всю накриває, так і я плід лона свого накриваю від усякої напасті. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Для дівчат і хлопців розпочиналася пора посиденьок, коли довгими осінніми та зимовими вечорами дівчата пряли і вишивали під народні пісні.

Вважається, що Пресвята Богородиця бере під свій захист молоді сім’ї, тому весілля і вінчання намагалися робити саме в цей день.

Одна з відомих традицій полягала в тому, що в ніч на Покров молодята замість матраців споруджували собі ложе з 21 житнього снопа. Це було своєрідною гарантією щасливого сімейного життя.

Прикмети:

Журавлі вже відлетіли – чекай ранню зиму.

Випав сніг – прикмета, що зима буде сніжною і морозною.

Яка погода на Покрову, такою і буде вся зима.

Зіграєш весілля на Покрову – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.

Що не можна робити:

У цей день потрібно відмовитися від будь-якої брудної роботи: не можна прати, прибирати, копати. Також в руки не потрібно брати голку для шиття.

На Покрову категорично заборонено лаятися і свариться, особливо з близькими людьми.

На свято не можна вживати алкоголь. Також протягом дня бажано не готувати серйозних страв, потрібно починати готуватися тільки ближче до вечері.

Також в цей день не треба позичати гроші або ж брати в борг.

Сім’ям, де є незаміжня дівчина, не можна відмовляти сватам. Вважається, що якщо в цей день відмовитися, то дівчина може залишатися самотньою ще протягом 3 років.

Іменинники: Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, ​​Роман, Сава.

14 жовтня: цей день в історії

1843 – вперше прозвучав “Весільний марш” Ф. Мендельсона на прем’єрі вистави “Сон в літню ніч” У. Шекспіра.

1851 – в Англії засновано інформаційне агентство “Рейтер”.

1884 – Джордж Істман запатентував фотоплівку.

1892 – Артур Конан Дойль опублікував книгу “Пригоди Шерлока Холмса”.

1905 – в Парижі заснована Міжнародна федерація аеронавтики (ФАІ).

1921 – в Києві почав роботу перший Всеукраїнський собор української автокефальної церкви.

1940 – у Франції заміжнім жінкам заборонено працювати в державних установах.

1942 – створення Української повстанської армії (УПА).

1946 – прийнято рішення про створення Міжнародної організації стандартизації.

1974 – у Києві відкрито республіканський Будинок кіно.

Хто народився 14 жовтня

1893 – Ліліан Гіш, американська кіноактриса.

1927 – Роджер Мур, англійський кіноактор, продюсер, сценарист.

1940 – Кліфф Річард, англійський співак, “король британських чартів”.

1940 – Лесь Сердюк, український актор театру і кіно.

1963 – Валентин Юдашкін, російський модельєр.

1978 – Ашер, американський співак, автор пісень, танцюрист, актор.