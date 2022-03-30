Станом на 30 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинули 145 дітей та понад 222 дитини отримали поранення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, такі дані присутні у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також в інших джерелах, які потребують підтвердження.

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Київській області – 68

Донецькій області – 54

Харківській області – 49

Чернігівській області – 39

Миколаївській області – 30

Луганській області – 28

Херсонській області – 25

Запорізькій області – 22

місті Київ — 16

Житомирській області – 15

Сумській області – 15

Також на тлі бомбардувань та обстрілів пошкоджено 790 закладів освіти. 75 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ, йдеться в заяві Офісу Генпрокурора.