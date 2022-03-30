Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, такі дані присутні у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також в інших джерелах, які потребують підтвердження.

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

  • Київській області – 68
  • Донецькій області – 54
  • Харківській області – 49
  • Чернігівській області – 39
  • Миколаївській області – 30
  • Луганській області – 28
  • Херсонській області – 25
  • Запорізькій області – 22
  • місті Київ — 16
  • Житомирській області – 15
  • Сумській області – 15

Також на тлі бомбардувань та обстрілів пошкоджено 790 закладів освіти. 75 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ, йдеться в заяві Офісу Генпрокурора.