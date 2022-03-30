Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За словами Денісової, такі дані присутні у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також в інших джерелах, які потребують підтвердження.
Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
- Київській області – 68
- Донецькій області – 54
- Харківській області – 49
- Чернігівській області – 39
- Миколаївській області – 30
- Луганській області – 28
- Херсонській області – 25
- Запорізькій області – 22
- місті Київ — 16
- Житомирській області – 15
- Сумській області – 15
Також на тлі бомбардувань та обстрілів пошкоджено 790 закладів освіти. 75 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ, йдеться в заяві Офісу Генпрокурора.
- Також українка, яку в одному з тимчасово окупованих сіл зґвалтували російські солдати, вперше розповіла, що саме відбулося у той день.
- 29 березня російські окупанти обстріляли місто Ніжин на Чернігівщині. Внаслідок дій загарбників поранень зазнали шестеро людей, серед яких — дитина. Також повідомляється про одного загиблого.
- Водночас російські війська атакували будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста в Маріуполі. Ворога не зупинило те, що на даху було нанесено відповідний знак – червоний хрест.