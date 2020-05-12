145 українських громадян, які з певних причин не змогли повернутися в країну до закриття авіасполучення, зараз лікуються від коронавірусу за кордоном.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

Більшість з них – в Італії. Там коронавірусом хворіє 121 громадянин.

Також хворіють наші громадяни на території США, Швеції, Австрії, Молдови та в інших країнах.

При цьому, 64 українця, які хворіли раніше, вже одужали і виписані з лікарень за кордоном.

З початку пандемії за кордоном внаслідок зараження коронавірусом померли 8 українців.