Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

Більшість з них – в Італії. Там коронавірусом хворіє 121 громадянин.

Також хворіють наші громадяни на території США, Швеції, Австрії, Молдови та в  інших країнах.

При цьому, 64 українця, які хворіли раніше, вже одужали і виписані з лікарень за кордоном.

З початку пандемії за кордоном внаслідок зараження коронавірусом померли 8 українців.

  • З 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
  • Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
  • Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями.