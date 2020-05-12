Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.
Більшість з них – в Італії. Там коронавірусом хворіє 121 громадянин.
Також хворіють наші громадяни на території США, Швеції, Австрії, Молдови та в інших країнах.
При цьому, 64 українця, які хворіли раніше, вже одужали і виписані з лікарень за кордоном.
З початку пандемії за кордоном внаслідок зараження коронавірусом померли 8 українців.
- З 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями.