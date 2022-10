Про це повідомляє Sky News.

Інцидент стався в районі Ітевон. Під час святкування натовп рухався вузькою вулицею. Понад 800 працівників екстреної служби направили на місце події.

Наразі більшість тіл відправили до лікарень, а решту доставили до сусіднього спортзалу, щоб їх можна було ідентифікувати, додав він.

Президент Юн Сук Йоль провів екстрену нараду після тисняви, зазначивши, що офіційні особи повинні забезпечити швидку допомогу постраждалим.

Місцеві ЗМІ зауважують, що близько 100 тисяч людей вирушили на святкування, яке стало найбільшим протягом останніх років після пом’якшення обмежень через COVID-19.

Another video of a Halloween party in the #Itaewon area of #Seoul, South Korea. pic.twitter.com/0vyOUbAEzE

— Newsistaan (@newsistaan) October 29, 2022