Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Лише за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 91 одиницю, основна частина з яких припадає на Херсонщину (47 одиниць або 52%).
Загалом найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській Луганській та Запорізькій областях.
Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 210 територіальних громад: (14,3%) у Вінницькій (3% ТГ), Дніпропетровській (14%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (31%), Київській (27%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (45%), Харківській (36%), Херсонської (35%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.
Загалом зазнали збитків:
- клубні заклади – 701;
- бібліотеки – 555;
- музеї та галереї – 77;
- театри та філармонії – 23;
- заклади мистецької освіти – 108.
У відомстві зазначили, що найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.
“Зараз майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, – підкреслили у Мінкульті.
- З 10 травня стартувала програма державної допомоги “єВідновлення”, спрямована на відновлення житла, пошкодженого унаслідок російських обстрілів.
- Станом на сьогодні збитки у сфері культури внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну становлять близько 7 млрд доларів.
- З початку російського вторгнення на медичні України скоєно щонайменше 802 атаки. Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що внаслідок нападів загинуло понад 100 лікарів та пацієнтів.