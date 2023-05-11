Станом на 25 квітня 2023 року, через повномасштабну війну Росії проти України збитків зазнали 1 464 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третина – 523 об’єктів – повністю зруйновано.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Лише за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 91 одиницю, основна частина з яких припадає на Херсонщину (47 одиниць або 52%).

Загалом найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській Луганській та Запорізькій областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 210 територіальних громад: (14,3%) у Вінницькій (3% ТГ), Дніпропетровській (14%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (31%), Київській (27%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (45%), Харківській (36%), Херсонської (35%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.

Загалом зазнали збитків:

клубні заклади – 701;

бібліотеки – 555;

музеї та галереї – 77;

театри та філармонії – 23;

заклади мистецької освіти – 108.

У відомстві зазначили, що найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

“Зараз майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, – підкреслили у Мінкульті.