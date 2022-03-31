Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Ці цифри не остаточні, оскільки наразі неможливо провести слідчі дії, оглянути території обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

10 березня 2022 року в Ізюмському районі Харківської області жінка з дитиною загинули через вибухові травми від авіаудару, який нанесли російські військовослужбовці. Вчора їх тіла знайшли під завалами зруйнованого будинку.

12 березня 2022 року внаслідок обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі загинув неповнолітній хлопчик, який перебував там на лікуванні. Це брат маленької гімнастки Катерини, яка загинула кількома днями раніше.

23 березня 2022 року у Великоолександрівському районі Херсонської області від отриманих поранень під час обстрілу загинула 3-річна дитина.

29 березня 2022 року в селі Давидів Брід Бериславського району Херсонської області через обстріл РФ осколкове поранення отримав підліток 14 років.

30 березня 2022 року у Чугуївському районі Харківської області через наїзд автомобіля на не знешкодженні боєприпаси дві особи загинули, ще п’ятеро, зокрема шестимісячна дитина — поранені.

30 березня 2022 року внаслідок обстрілу міста Лисичанська у Луганській області тяжкі поранення отримали двоє дітей віком 2 та 7 років.