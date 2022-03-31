Станом на 31 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 148 дітей та щонайменше 232 дитини отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Ці цифри не остаточні, оскільки наразі неможливо провести слідчі дії, оглянути території обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

10 березня 2022 року в Ізюмському районі Харківської області жінка з дитиною загинули через вибухові травми від авіаудару, який нанесли російські військовослужбовці. Вчора їх тіла знайшли під завалами зруйнованого будинку.

12 березня 2022 року внаслідок обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі загинув неповнолітній хлопчик, який перебував там на лікуванні. Це брат маленької гімнастки Катерини, яка загинула кількома днями раніше.

23 березня 2022 року у Великоолександрівському районі Херсонської області від отриманих поранень під час обстрілу загинула 3-річна дитина.

29 березня 2022 року в селі Давидів Брід Бериславського району Херсонської області через обстріл РФ осколкове поранення отримав підліток 14 років.

30 березня 2022 року у Чугуївському районі Харківської області через наїзд автомобіля на не знешкодженні боєприпаси дві особи загинули, ще п’ятеро, зокрема шестимісячна дитина — поранені.

30 березня 2022 року внаслідок обстрілу міста Лисичанська у Луганській області тяжкі поранення отримали двоє дітей віком 2 та 7 років.