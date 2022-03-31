Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
Ці цифри не остаточні, оскільки наразі неможливо провести слідчі дії, оглянути території обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
10 березня 2022 року в Ізюмському районі Харківської області жінка з дитиною загинули через вибухові травми від авіаудару, який нанесли російські військовослужбовці. Вчора їх тіла знайшли під завалами зруйнованого будинку.
12 березня 2022 року внаслідок обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі загинув неповнолітній хлопчик, який перебував там на лікуванні. Це брат маленької гімнастки Катерини, яка загинула кількома днями раніше.
23 березня 2022 року у Великоолександрівському районі Херсонської області від отриманих поранень під час обстрілу загинула 3-річна дитина.
29 березня 2022 року в селі Давидів Брід Бериславського району Херсонської області через обстріл РФ осколкове поранення отримав підліток 14 років.
30 березня 2022 року у Чугуївському районі Харківської області через наїзд автомобіля на не знешкодженні боєприпаси дві особи загинули, ще п’ятеро, зокрема шестимісячна дитина — поранені.
30 березня 2022 року внаслідок обстрілу міста Лисичанська у Луганській області тяжкі поранення отримали двоє дітей віком 2 та 7 років.
- Нагадаємо, що протягом 30 та 31 березня російські солдати продовжують обстрілювати міста Луганщини з важкого озброєння. Внаслідок ворожих дій школа, нафтове сховище та десятки житлових будинків Сєвєродонецька і Лисичанська охоплені вогнем.
- Водночас очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук повідомив, що українські військові відновили контроль над трьома селами у Херсонській області.
- Відомо що українські воїни успішно продовжують контрнаступ на півдні України. Так, ЗС РФ були відкинуті від Кривого Рогу на декілька десятків кілометрів.
- Водночас до Організації Об’єднаних Націй надійшла інформація про застосування російськими військовими касетних боєприпасів в населених пунктах України щонайменше 24 рази.