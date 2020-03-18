Пільгова ціна квитків на нерегулярні рейси SkyUp Airlines для повернення українців з-за кордону виявилася в 5 разів вищою за ту, що діяла до карантину через COVID-19.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про початок продажу квитків за пільговою ціною на нерегулярні рейси з 18 міст світу для повернення українців з-за кордону. Йдеться, зокрема, про Варшаву.

Посольство України в Польщі почало формувати список громадян, у яких виникли труднощі з поверненням в Україну в зв’язку з заходами, вжитими через поширення коронавируса COVID-19, ще 15 березня.

У середу, 18 березня, диппредставництво поінформувало громадян, що чартерний рейс для них компанія SkyUp Airlines зробить ввечері 21 березня. За квитки громадяни мають сплатити самостійно, а їхня вартість, як зазначено в листі, стартує від 4395 гривень.

Аналогічну інформацію можна знайти на сайті авіакомпанії.

Для порівняння, ще кілька днів тому з Польщі в українську столицю можна було дістатися менш ніж за тисячу гривень. Два квитки (з Києва до Вроцлава та з Вроцлава до Києва) на рейси авіакомпанії Ryanair на 13 та 16 березня — незадовго до закриття авіасполучення — разом коштували 61 євро.

Таким чином, вартість квитка з Вроцлава до Києва всього кілька днів тому становила 900 гривень (30 євро) — майже в 5 разів дешевше, ніж “пільгові” квитки SkyUp.

Зазначимо, авіакомпанія SkyUp не робить регулярних авіарейсів з України до Польщі, тому порівняти вартість квитків на рейси компанії за різні дати неможливо.