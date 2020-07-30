Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує "правила рядності" при повороті тощо.

Про це йдеться в матеріал “Королі доріг”.

В усіх зафіксованих випадках президент повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема, відвідував торговельний центр. В Офісі президента при цьому зазначили, що в них відсутня будь-яка інформація про порушення під час пересування президентського кортежу. Як кандидат у президенти, а потім як керівник держави, Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що хоче “позбутися кортежів” і не хоче ніяких преференцій на дорогах.

Так, 10 червня за допомогою радару знімальна група зафіксувала, що президент рухався зі швидкістю 148 кілометрів на годину, коли повертався з роботи до свого маєтку в Іванковичах, де на той час мешкав. Водночас, за правилами дорожнього руху допустима швидкість на цій ділянці становить 90 кілометрів на годину.

“Тому перша автівка з президентського кортежу за допомогою проблискових маячків “розігнала” автомобілі, які їхали з меншою швидкістю”, – йдеться у матеріалі.

Фото: “Схеми”

Порушення швидкісного режиму президентським кортежем журналісти зафіксували й після переїзду Володимира Зеленського з родиною на державну дачу в Конча-Заспі. Зокрема, 13 липня президентські автівки рухались в бік держдач зі швидкістю 120 кілометрів на годину, показав радар. Водночас допустима швидкість на цій ділянці траси – 80 кілометрів на годину.

“Швидкість за допомогою радару журналісти заміряли не тоді, коли президент може поспішати у державних справах, а тоді, коли їде додому. Виявилось, що президентський кортеж порушує правила дорожнього руху також і у місті, коли їде у приватних справах”, – йдеться у розслідуванні.

Після того, як державна охорона побачила знімальну групу, йдеться в матеріалі, кортеж президент більше не був помічений у порушенні правил дорожнього руху. Зокрема, 16 липня, кортеж Зеленського рухався в бік держдач без проблискових маячків і поліційного супроводу зі швидкістю 60 кілометрів на годину.

Крім того, державна охорона почала фіксувати роботу знімальної групи, фотографуючи автівку та журналістів.

“В Офісі президента України відсутня будь-яка інформація щодо порушень правил дорожнього руху під час пересування кортежу президента України”, – повідомили “Схемам” в Офісі президента.

На запитання “Схем”, на яких підставах співробітники Управлінні державної охорони здійснюють фото- відеофіксацію знімальної групи, в Управлінні відповіли, що у них така інформація відсутня та наголосили, що діють в межах закону.

За оцінкою юриста Богдана Глядика “Він (кортеж президента – ред.) створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Якщо траса перекрита – де немає інших учасників дорожнього руху – це одне. А коли автомобіль їде в потоці й там не дотримується безпечної дистанції, на великій швидкості – безумовно, це є порушення навіть для автомобілів, які везуть навіть президента чи прем’єр-міністра”.

“Автівки президентського кортежу мають номерні знаки прикриття – офіційно їх називають ідентифікованими (поміченими) або несправжніми (імітаційними) засобами. Такі номерні знаки не закріплені за жодним транспортним засобом в базі МВС. А це означає, що штрафи за порушення швидкісного режиму не отримує ані президент, ані його офіс, ані Державне управління справами”, – пояснюють журналісти.

Стосовно потреби використання номерів прикриття в Офісі президента зазначили, що керуються законом про “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, та додали, що “необхідність посилення охорони державних діячів обґрунтована також новітніми факторами ризику: бойовими діями на сході України, значним зростанням незаконного обігу та використання вогнепальної зброї і боєприпасів, активізацією на території України диверсійно-терористичної діяльності”. Також в ОП повідомили, що інформація про заходи, які вживаються “для упередження можливої протиправної діяльності стосовно осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, належать до державної таємниці, а їхнє розголошення створює загрозу національній безпеці України”.

“Використання “номерів прикриття” у складі заходів державної охорони – для президента та чітко визначеного переліку інших високопосадовців справді передбачені законом. Але розслідування “Схем” встановило, що насправді цією опцією користується значно ширше коло осіб, на яких заходи держохорони не розповсюджуються”, – йдеться матеріалі.

Наприклад, номерні знаки прикриття, як виявили “Схеми” має і найближче оточення президента Зеленського та низка колишніх високопосадовців.

Під час другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявляв: “Щоб не було ніяких там кортежів. Я хочу позбавитись в цілому від кортежів”.

У липні 2019 він також опублікував пост у Facebook, в якому зазначав: “Останнім часом у соцмережах багато “зради” на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх. Під час пересування президента дорогами України їде два автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає “мигалок” тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі”.