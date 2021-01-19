Видання Forbes назвало найщедріших мільярдерів США, підрахувавши кошти, які кожен з них пожертвував на благодійність.

Рейтинг з’явився на сайті Forbes.

Уоррен Баффет

Так, першу позицію рейтингу та титул найщедрішого мільярдера отримав медіамагнат Воррен Баффет. Чоловік пожертвував на благодійність $42,8 млрд.

Всього статки Баффета оцінюються в $88,8 млрд. Мільярдер здебільшого підтримує медичні проєкти та ініціативи, які борються з бідністю. У 2010 році Баффет ініціював програму The Giving Pledge, в рамках якої він закликав американських мільярдерів віддати хоча б половину свого майна на добродійність. Ба більше, Баффет публічно пообіцяв роздати 99% свого статку.

Білл та Мелінда Гейтс

Подружжя Білл та Мелінда Гейтс пожертвувало на благодійність $29,8 млрд. Всього статки пари оцінюють у $120,7 млрд. У 2020 році Білл та Мелінда пожертвували $1,75 млрд на боротьбу з коронавірусом.

Джордж Сорос

Мільярдер Джордж Сорос посів третє місце в рейтингу. За своє життя чоловік пожертвував на благодійність $16,6 млрд. При цьому зараз його статки оцінюють у $8,6 млрд.

Мільярдер заснував фонд “Відкрите суспільство”. Філіали цього фонду діють у 120 країнах світу та займаються захистом демократії та прав виборців. Торік фонд витратив на ці напрями $140 млн. Сорос у 2020 році скерував $1,2 млрд на боротьбу з дискримінацією, захист прав людини та підтримку журналістики. Також він пожертвував $37 млн на медичну допомогу нелегальним мігрантам у США.

Майкл Блумберг

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг опинився на четвертій позиції рейтингу. Наразі Блумберг володіє $54,9 млрд. Водночас він віддав на благодійність $11,1 млрд. Здебільшого мільярдер підтримував напрями зміни клімату та громадської охорони здоров’я.

Маккензі Скотт

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, одного з найбагатших людей світу, – Маккензі Скотт – пожертвувала $5,83 млрд організаціям, які борються з расовою, гендерною та економічною нерівністю. Всього жінка володіє $55,2 млрд.

Марк Цукенберг та Прісцила Чан

Це відоме подружжя пожертвувало $2,7 млрд на благодійність. При цьому засновник Facebook та його дружина володіють $90 млрд. Марк та Прісцила зосередили свою увагу на сферах науки, освіти, чесних виборів і правосуддя.

Загалом мільярдери-філантропи пожертвували на благодійність $149 млрд, а їх загальний статок оцінюється в $799 млрд.