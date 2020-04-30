Незвичайний смартфон отримав дизайн добре знайомої “яблучної” вісімки і потужну начинку укупі з більш ніж адекватною ціною. Поєднання якості і розумною вартістю ми вже бачили в попередньому SE 2017 року. Давайте подивимося, що запропонували американські інженери на цей раз.

Оформлення

Apple iPhone SE 2 зовні абсолютно не відрізняється від Iphone 8. Алюмінієвий корпус розміром 138,4 х 67,3 х 7,3 мм представлений в трьох відтінках: чорний, білий, червоний. Екран із захисним склом і покриттям отримав трохи старомодні, широкі рамки, а в нижній частині розташувалася кнопка “Home”. Гаджет має стандарт захисту від води і пилу IP67, що дуже круто для бюджетного смартфона Apple.

Дисплей радує яскравістю, контрастністю та реалістичністю. Виготовлений за IPS-технологією, він має розмір 4,7″ з роздільною здатністю у 1334 × 750 пікселів – компактне рішення для тих, хто так і не звик до сучасних “лопат”. Серед корисних функцій – технологія True Tone для корекції, Dolby Vision і HDR 10 для ідеальної якості відео, а також добре знайомий сканер відбитку пальців Touch ID для 100%-ої безпеки.

“Начинка”

Apple iPhone SE 2 приємно дивує потужним процесором A13 Bionic, який також використовується в останній, флагманській лінійці iPhone 11. Працюючий на 10 ядрах (6 CPU і 4 GPU) і неймовірно продуктивний, він гарантує швидку дію смартфона навіть при максимальному навантаженні. Доповнює результат сучасна операційна система iOS 13 з фірмовою простотою і функціональністю.

Роль ОЗУ в новому айфоні виконує швидкісна LPDDR4X (2133 МГц) обсягом в 3 Гб (інформація уточнюється). Представлено три модифікації девайса за обсягом постійної пам’яті NVMe: 64, 128 і 256 Гб. Виробник подбав про всі необхідні інтерфейси і комунікації:

Lightning;

Wi-Fi 802.11ax;

Bluetooth 5.0;

LTE;

NFC.

Смартфон отримав батарею на 1821 мАг, яка, незважаючи на невеликий обсяг, витримує до 13 годин в режимі перегляду відео. Безсумнівний плюс – підтримка бездротової, а також швидкої зарядки до 18 Вт.

Камера

iPhone SE 2020 отримав камеру “вісімки”: ширококутний об’єктив на 12 Мп c діафрагмою f/1.8. Є багато корисних функцій: автофокус, серійна зйомка, 5-кратний цифровий зум, режими “портрет” і “панорама”, оптична стабілізація і не тільки. Завдяки крутому ПО фотографії стануть якісними і деталізованими, незважаючи на малу кількість мегапікселів. Непогана і фронтальна камера: 7 Мп з діафрагмою f/2.2, якої з головою вистачить для невибагливого користувача.

На завершення

iPhone SE 2 – бюджетний смартфон з фірмовим якістю Apple, скромним дизайном і приємною ціною (від 400 $ в закупівлі, якщо вірити виробникові). Він сподобається людям, які потребують в недорогому, але надійному і функціональному девайсе для дзвінок, месенджерів, простих фотозйомок, ігор і додатків.