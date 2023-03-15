15 березня відзначаються Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день промов, День Брута або День проти зради, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів. Церква сьогодні згадує єпископа Феодота Киринейського.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день захисту прав споживачів: святкується щороку 15 березня у річницю виступу Президент США Джон Кеннеді в Конгресі в 1962 році. У виступі були сформульовані чотири головних права споживача: право на безпеку, право на якість товарів і послуг, право на достовірну інформацію про них, право захищати свої споживацькі претензії в суді. Пізніше до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове довкілля. У 1983 році 15 березня було закріплене у міжнародному календарі святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів.

Всесвітній день промов: виник з ініціативи Симона Гібсона на Афінській конференції по демократії у 2015 році. Ідея свята полягає у створенні безплатної бази даних для сучасних та історичних виступів. Виступи змінюють світ соціально, політично, в мистецтві, бізнесі й релігії.

День Брута або День проти зради: 15 березня 44 р. до н.е Марк Юній Брут став одним з організаторів і виконавців змови проти Гая Юлія Цезаря, під час якого диктатор загинув прямо на засіданні Сенату. За свідченнями, саме Брут був останнім, хто завдав удару Цезарю. Коли Цезар побачив серед нападників Брута, якого він опікував як рідного, то вимовив: “І ти, Брут!”. Зараз ці слова стали фразеологізмом, що означає розчарування в близькій людині, яка у вирішальний момент відвернулася, виявилася зрадником.

Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю: свято відзначається 15 березня. Вперше його відзначали в 1997 році з ініціативи двох організацій — Монреальський “Колектив протидії поліцейській жорстокості” і швейцарська група “Чорний прапор”. Спочатку дата 15 березня була обрана через її зручності (у 1997 році цей день випав на п’ятницю), але починаючи з 2000 року її стали часто пов’язувати з інцидентом побиття двох дітей (11 і 12 років) швейцарською поліцією.

Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: відзначається 15 березня у багатьох країнах світу, він був встановлений з ініціативи Міжнародного Фонду Захисту Тварин IFAW. У цей день проводять демонстрації та пікети проти вбивства більків – дитинчат тюленів. На цей час полювання на тюленя дозволено лише в двох країнах світу – Канаді та Росії.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Білорусь – День Конституції

Угорщина – День початку революції та визвольної боротьби

Ліберія – День Робертса

Палау – День молоді

США – День любителів арахісу

Цього дня у світі:

44 до н. е. — змовники під час засідання сенату вбили римського імператора Юлія Цезаря.

1493 — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повернулися в Іспанію, привізши в Європу перших індіанців.

1603 — французький дослідник Самуель де Шамплан відправився у свою першу експедицію у Канаду.

1820 — Мен став 23-м штатом США.

1848 — початок Угорської революції за децентралізацію Австрійської імперії, демократизацію і мадяризацію.

1867 — австрійці й угорці домовилися про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина.

1892 — Джессі В. Рено запатентував “нескінченний ліфт”. У 1896 році він же встановив перший робочий ескалатор у Коні-Айленд (Бруклін, Нью-Йорк).

1892 — заснований англійський футбольний клуб “Ліверпуль”.

1906 — зареєстрована компанія “Ролс-ройс”.

1917 — у Росії сформований Тимчасовий уряд, Микола II відрікся від престолу.

1919 — французи ввели облоговий стан в Одесі.

1919 — більшовики націоналізували театри України.

1923 — конференція послів держав Антанти визнала суверенітет Польщі над Віленським краєм та Східною Галичиною.

1927 — почалося будівництво Дніпрогесу.

1937 — у Чикаго відкрився один із перших банків донорської крові.

1938 — у Саудівській Аравії розпочали перші пошуки нафти.

1939 — Відбулося перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголосила свою незалежність. Того ж дня Угорщина розпочала наступ на Карпатську Україну.

1951 — Іран націоналізував свою нафтову промисловість.

1962 — американський президент Джон Кеннеді ввів “Білль про права споживача”. Тепер — Всесвітній день захисту прав споживача.

1964 — відбулося весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона.

1989 — ЦК КПРС почав розслідування “справи Єльцина” у зв’язку з його закликами до багатопартійності.

1990 — Горбачов склав присягу президента СРСР, першого і єдиного за всю історію країни.

1990 — вперше встановлені офіційні зв’язки між Ватиканом і СРСР.

1990 — Іракська влада стратила журналіста британського видання “Observer” в Іраку

1994 — прийнята Конституція Республіки Білорусь.

1996 — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс став другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів.

1998 — в Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів.

2006 — створено Раду ООН з прав людини.

2011 — заворушеннями в Дамаску та Алеппо почалася громадянська війна в Сирії.

2015 — щонайменше у 80-ти містах Бразилії, вийшли на вулиці 1,5 мільйони демонстрантів, вимагаючи відставки уряду країни та чинного президента Ділми Русеф. Демонстранти навіть вимагали прямого втручання армії, аби відсторонити від влади “Робочу партію”, яка править країною близько 12-ти років.

2018 — В американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі впав пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.

Яке сьогодні церковне свято:

15 березня у православному календарі — день пам’яті єпископа Феодота Киринейського. Він жив у місті Киринія (Кіпр). Коли правив імператор Лікіній, який ненавидів християн і вирізнявся жорстоким ставленням до них, Феодот відкрито проповідував та намагався навернути до християнства якомога більше людей.

Прикмети:

Теплий день – до ранньої та теплої весни.

Якщо погода погана, то весна буде пізньою.

Який день, таке і літо: теплий – до теплого і мокрого літа, морозний – до холодного, а якщо дощ пішов, то все літо буде дощовим.

Сонце опівдні – до багатого врожаю хліба.

Традиції:

Наші предки в цей день чекали відлиги і розливу річок. Такій погоді не раділи, оскільки всі дороги розмивалися і ставали непридатними для їзди.

Дату 15 березня присвячували роботам на городі і в саду. У цей день обрізали і білили дерева в саду, висаджували розсаду і рихлили землю.

За давньою традицією обов’язки кожного члена сім’ї залежали від старшинства. Старший син орав землю, батько сіяв, а молодші сини боронили. Жінки збирали бересту і березовий сік.

Іменини сьогодні святкують:

Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.