15 березня військові РФ завдали удару по місту Харків та прикордонних населених пунктах Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів. Там пошкоджено освітній заклад та зруйновано житлові будинки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, у Харкові внаслідок удару ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку: “На щастя, без постраждалих”, — додав Синєгубов.

Також внаслідок обстрілу села Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки. У селі Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами майже знищено 7 приватних будинків та об’єкти інфраструктури.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близького одного га території та знешкодили ще 88 вибухонебезпечних предметів.