Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, у Харкові внаслідок удару ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку: “На щастя, без постраждалих”, — додав Синєгубов.
Також внаслідок обстрілу села Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки. У селі Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами майже знищено 7 приватних будинків та об’єкти інфраструктури.
За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близького одного га території та знешкодили ще 88 вибухонебезпечних предметів.
“На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу вести наступальні дії в районі Гряниківки, але вкотре зазнав невдачі та відступив з втратами”, — йдеться в повідомленні.
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- Протягом 15 березня росіяни здійснили обстріли територій 4 громад Сумської області. Йдеться про Краснопільську, Хотінську, Шалигинську та Новослобідську. На місцях була 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї — 161 “прильот” та постріл.