Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, ще 11 людей в області зазнали поранень. Одна людина постраждала у Бахмуті. Також 11 отримали поранення у Костянтинівці.
З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 412 та постраждали 3 210 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Нагадаємо, що 14 березня росіяни вбили одного цивільного жителя у Краматорську. Водночас ще 16 осіб була поранено.
За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупаційні війська понад 75 разів атакували українських захисників на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
- 15 березня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія робить “невеликі тактичні успіхи” навколо українського міста Бахмут, але “великою ціною”.
- Воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського “приземлили” ворожий БПЛА ZALA 421-16E2. У РФ вихвалялися, що він “невразливий та невидимий” для української ППО.
- 15 березня, після зустрічі у форматі “Рамштайн”, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Росія “вичерпує можливості” у війні проти України.