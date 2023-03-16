Протягом 15 березня росіяни вбили одного цивільного жителя Донецької області. За даними місцевої влади, людина загинула у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, ще 11 людей в області зазнали поранень. Одна людина постраждала у Бахмуті. Також 11 отримали поранення у Костянтинівці.

З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 412 та постраждали 3 210 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Нагадаємо, що 14 березня росіяни вбили одного цивільного жителя у Краматорську. Водночас ще 16 осіб була поранено.

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупаційні війська понад 75 разів атакували українських захисників на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.