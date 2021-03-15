У християн східного обряду 15 березня починається Великий піст. Триватиме він до 2 травня – Христового Воскресіння.

#Букви розповідають про основні правила для віруючих під час посту.

У Біблії зазначається, що Ісус Христос після хрещення пішов у пустелю, де провів 40 днів в молитвах до Отця свого. Саме тому Великий піст триває 40 днів.

Перший понеділок седмиці Великого посту називався Жилавий, Збірним або Чистим. Напередодні господині ретельно вимивали посуд.

У Великий піст необхідно повністю відмовитися від продуктів тваринного походження: м’яса, яєць, молочних продуктів. Крім цього, їжа повинна бути простою і дешевою. Гроші, які в звичайні дні повинні були піти на їжу, під час Великого посту слід віддати на благодійність. В деякі особливо суворі дні посту також забороняється термічно оброблена їжа.

Але піст – це не лише обмеження в їжі, це обмеження і в розвагах.

Заборон в харчуванні не рекомендується дотримуватися вагітним, дітям, людям похилого віку, тим, хто важко працює фізично і тим, хто страждає на хронічні захворювання.

Правила у Великий піст

В першу і останню (Страсну седмицю) тижні – особливо суворий піст. Повністю забороняються продукти тваринного походження. У будні їдять один раз на день, ввечері.

По суботах і неділях два рази – в обід і ввечері.

У понеділок, середу і п’ятницю – холодна їжа без олії.

У вівторок і четвер – гаряча їжа без олії.

По суботах і неділях можна вживати рослинну олію і за бажанням трохи виноградного вина (крім суботи Страсної седмиці).

У Велику суботу багато віруючих не їдять до настання Великодня.

Суворих правил зазвичай дотримуються священики і монахи. Звичайні віруючі просто дотримуються пісного меню.

Що можна їсти в піст?

Варені, тушковані, запечені овочі та фрукти: моркву, картоплю, буряк, квашена капуста, огірки, кукурудзу, горошок, баклажани, яблука, гранат, банани та цитрусові. Різноманітні каші, всі рослини сімейства бобових.

Заборони у Великий піст:

Під час Великого посту не можна: