#Букви розповідають про основні правила для віруючих під час посту.
У Біблії зазначається, що Ісус Христос після хрещення пішов у пустелю, де провів 40 днів в молитвах до Отця свого. Саме тому Великий піст триває 40 днів.
Перший понеділок седмиці Великого посту називався Жилавий, Збірним або Чистим. Напередодні господині ретельно вимивали посуд.
У Великий піст необхідно повністю відмовитися від продуктів тваринного походження: м’яса, яєць, молочних продуктів. Крім цього, їжа повинна бути простою і дешевою. Гроші, які в звичайні дні повинні були піти на їжу, під час Великого посту слід віддати на благодійність. В деякі особливо суворі дні посту також забороняється термічно оброблена їжа.
Але піст – це не лише обмеження в їжі, це обмеження і в розвагах.
Заборон в харчуванні не рекомендується дотримуватися вагітним, дітям, людям похилого віку, тим, хто важко працює фізично і тим, хто страждає на хронічні захворювання.
Правила у Великий піст
В першу і останню (Страсну седмицю) тижні – особливо суворий піст. Повністю забороняються продукти тваринного походження. У будні їдять один раз на день, ввечері.
По суботах і неділях два рази – в обід і ввечері.
У понеділок, середу і п’ятницю – холодна їжа без олії.
У вівторок і четвер – гаряча їжа без олії.
По суботах і неділях можна вживати рослинну олію і за бажанням трохи виноградного вина (крім суботи Страсної седмиці).
У Велику суботу багато віруючих не їдять до настання Великодня.
Суворих правил зазвичай дотримуються священики і монахи. Звичайні віруючі просто дотримуються пісного меню.
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Що можна їсти в піст?
Варені, тушковані, запечені овочі та фрукти: моркву, картоплю, буряк, квашена капуста, огірки, кукурудзу, горошок, баклажани, яблука, гранат, банани та цитрусові. Різноманітні каші, всі рослини сімейства бобових.
Заборони у Великий піст:
Під час Великого посту не можна:
- Гнывитися, злитися, проявляти егоїзм, сваритися, вступати в конфлікти, матюкатися.
- Пліткувати, розпускати чутки, засуджувати вчинки інших людей.
- Допускати гріховних думок.
- Розважатися.
- Під час Великого посту не можна планувати весілля. У цей період церква не вінчає.
- Слід відмовитися від шкідливих звичок.