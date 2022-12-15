В Україні судили бойовиків так званої «ЛДНР» через розграбування елеваторів. 15 бойовиків отримали по 15 років ув’язнення.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловіки, які проживали проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Зокрема серед них були снайпери і гранатометники.

Бойовики долучилися до лав підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ. Чоловіки брали участь у бойових діях проти ЗСУ на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

Засуджені виконували вказівки Москви стосовно розграбування місцевих елеваторів. Разом з росіянами вони здійснювали незаконне вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ.

Бойовики потрапили до українського полону під час контрнаступу на південному та східному фронтах.

Їм було оголошено підозру за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними. Їм призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення.