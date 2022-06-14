З 15 червня AliExpress відновить доставлення до України через Укрпошту. Воно буде здійснюватися через одну з європейських країн, а оформити замовлення можна буде з 14 областей України.

Про це повідомив Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський у Tyelegram.

“Як ви нас просили — з 15 червня AliExpress/Cainiao поновлює доставку через Укрпошту в Україну. Доставка буде здійснюватися через одну з європейських країн і потім доставлятися в Україну Укрпоштою”, — написав гендиректор.

Замовити посилку можна буде з 14 областей. Проте, якщо ви мешкаєте в одній зі східних областей, яку поки що не відкрив AliExpress, можна замовити посилку на знайомих, а вони відправлять її в будь-який куточок України, де працює “Укрпошта”.

Водночас зараз важко сказати, як швидко триватиме доставлення, адже міжнародна логістика під час війни “буває неочікуваною”.