15 червня відзначають День захисту людей похилого віку та Всесвітній день вітру. За церковним календарем сьогодні - день пам’яті святого Никифора.

Джерело: #Букви

День захисту людей похилого віку: рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року святкують Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей. В Україні цей день називають Днем захисту літніх людей. Його мета – привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення і зловживання стосовно літніх людей. За класифікацією ВООЗ, до категорії людей літнього віку належать особи віком понад 60 років.

Всесвітній день вітру: мета цього дня – підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії. Сьогодні у багатьох країнах проводяться численні заходи, які пропагують екологічно чисте і поновлюване джерело енергії – вітер.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Італія – День інженера

Азербайджан – День національного порятунку

Данія – День Короля Вальдемара II і День возз’єднання або День прапора

Коста-Рика – День посадки дерев

Киргизстан – День працівника протипожежної служби

Цього дня у світі:

1215 — англійський король Джон Безземельний скріпив своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов’язувала короля дотримуватися державних законів (перша “неписана конституція” Англії).

1775 — за наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.

1830 — у Севастополі почався “чумний бунт”матросів, невдовзі придушений військами.

1834 — відкрито Київський університет.

1844 — Ч. Гуд’їр запатентував метод вулканізації гуми.

1851 — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.

1869 — Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд.

1903 — у Російській імперії прийнятий закон, про відповідальність підприємців за нещасні випадки з робітниками на виробництві

1924 — керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році.

1940 — Червона армія окупувала Литву.

2007 — Прем’єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу “Лис Микита”.

2014 — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція — Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу ‘GoalControl’.

Яке сьогодні церковне свято:

15 червня у православному календарі – день пам’яті святого Никифора. Жив він у Константинополі в часи, коли через правителя Лева Вірменина відбувалися жорстокі гоніння на християн. Саме імператор спочатку позбавив святого сану, а потім і всіх привілеїв, які з ним пов’язані. Прожив Никифор 13 років у засланні і помер у в’язниці 828 року. Його мощі виявилися нетлінними, і через багато років їх повернули до Константинополя.

Прикмети:

Вночі чути спів солов’я — вдень буде сонячна погода.

Душно на сході сонця — до погіршення погоди.

Захід сонця рожевий, золотистий або блакитний — буде спека.

Традиції:

Цього дня серед наших предків було категорично заборонено прибирати в домі, підмітати, тому що можна було “вимести” з оселі благополуччя.

Цей день часто називали “в’юном”, тому що дівчата плели з цієї рослини вінки, загадуючи бажання. Вірили, що воно обов’язково здійсниться.

Іменини сьогодні святкують:

Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна.