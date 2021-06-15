Сьогодні, 15 червня, у світі відзначають День захисту людей похилого віку та Всесвітній день вітру.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1215 — англійський король Джон Безземельний скріпив своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов’язувала короля дотримуватися державних законів (перша “неписана конституція” Англії).

1775 — за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.

1830 — у Севастополі почався “чумний бунт” матросів, невдовзі придушений військами.

1834 — відкрито Київський університет.

1844 — Ч.Гуд’їр запатентував метод вулканізації гуми.

1851 — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.

1869 — Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд.

1903 — у Російській імперії прийнятий закон, про відповідальність підприємців за нещасні випадки з робітниками на виробництві.

1924 — керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році.

1940 — Червона армія окупувала Литву.

2007 — Прем’єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу “Лис Микита”.

2014 — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція—Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу ‘GoalControl’.

Яке сьогодні церковне свято:

15 червня — святого Никифора, сповідника, Преподобного Варлаама.

Прикмети погоди:

Сонце ввечері за хмари зайшло – до негоди.

Соловей співає всю ніч – на хорошу погоду.

Якщо вночі та вранці безвітряно, то день буде теплим і сонячним.

Якщо на Никифора дощ, то буде багато грибів.

Іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна, Софія, а також Ісидор.