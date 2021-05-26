Президент США Джо Байден 15 червня братиме участь у саміті лідерів США та Європейського союзу.

Інформацію підтвердили в пресслужбі ЄС.

Дату саміту оголосили після зустрічі генерального секретаря європейської зовнішньополітичної служби Стефаніо Санніно та заступника держсекретаря США Венді Шерман. Вони домовилися про проведення саміту 15 червня.

На саміті планується обговорити питання стосовно сфер інтересів обох сторін: загострення конфлікту в Ізраїлі та Секторі Гази, Росія, Білорусь, Україна.

До цього в Білому домі повідомляли, що Байден збирається до Брюсселя на саміт європейських лідерів, але дату не називали.

Наступного дня, 16 червня, в Женеві, відбудеться зустріч Байдена й Путіна.

Нагадаємо, що 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.