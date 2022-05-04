15 днів або 1 277 880 секунд – сумарний час повітряних тривог у Києві

Заступник голови КМДА з цифрового розвитку Петро Оленич підрахував, що сумарний час усіх повітряних тривог, які лунали у Києві від початку повномасштабного нападу на Україну, становить 15 днів.

Про це Петро Оленич повідомив у Telegram.

Відповідно до його підрахунків, у столиці тривожна сирена звучала, 355 годин, або 21 300 хвилин, або 1 277 880 секунд.