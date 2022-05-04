15 днів або 1 277 880 секунд – сумарний час повітряних тривог у Києві

Про це Петро Оленич повідомив у Telegram.
Відповідно до його підрахунків, у столиці тривожна сирена звучала, 355 годин, або 21 300 хвилин, або 1 277 880 секунд.
“Не забуваймо, що столиця живе в умовах воєнного стану та продовжуємо працювати”, – зазначив Оленич.
Лише увечері 3 травня – повітряна тривога лунала по всій території України. Стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160 завдали ракетного удару із Каспійського регіону. Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей.
- Нагадаємо, протягом 3 травня російські загарбники 34 рази обстріляли населені пункти Луганської області, унаслідок чого загинули мирні мешканці регіону.
- 4 травня ввечері російські війська знову завдали ракетних ударів по містам України. Повітряна тривога лунала у Дніпрі, Черкасах, Миколаєві, Броварах.
- Також російські окупаційні війська завдали два удари з реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл Харкова.
- Згідно з розвідними даними, понад чверть підрозділів, які Кремль залучив для вторгнення в Україну, у підсумку понад двомісячної повномасштабної війни, ймовірно, виявилися “неефективними”.