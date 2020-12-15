15 грудня світ відзначає День приручення вуличних ліхтарів, День світла і світлових технологій, День Заменгофа, Міжнародний день чаю.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День працівників суду, у США – День кексу, День котячих пастухів, у Нідерландах – День королівства, в Греції – День пам’яті жертв “Грецької операції” НКВС.

Цей день в історії:

1699 — Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від “сотворіння світу” введено юліанський календар; відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня на 1 січня.

1915 — в американській газеті New York Times виходить стаття про геноцид вірмен в Османській імперії.

1917 — у Кишиневі проголошено Молдовську Демократичну Республіку.

1932 — ЦК КП(б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі (початок Голодомору); у Дніпропетровській області — 27, у Чернігівській — 8, в Одеській — 15, у Харківській — 22, у Донецькій — 10 районів.

1932 — В. Молотов та Й. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих “буржуазно-націоналістичних елементів” в українізовані райони, наказують перевести українські газети та видання на російську мову.

1934 — у Києві, в підвалах НКВС УСРР (пізніше Жовтневий палац), за вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР були розстріляні 28 “членів” вигаданого чекістами “Об’єднання українських націоналістів”, серед яких — українські письменники Дмитро Фальківський, Григорій Косинка, Кость Буревій, Олекса Влизько, Іван Крушельницький.

1939 — В Атланті відбулася прем’єра фільму за участю акторів Вів’єн Лі і Кларка Ґейбла “Віднесені вітром” за романом лауреатки Пулітцерівської премії Маргарет Мітчелл. Стрічка побила всі рекорди касових зборів і наступного року отримала 9 “Оскарів”.

1961 — суд у Єрусалимі засудив колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував “остаточним вирішенням єврейського питання”, до смертної кари.

1964 — У Канаді прийнятий державний прапор із кленовим листом.

1970 — вперше здійснено посадку космічного апарату з Землі на іншу планету (міжпланетна станція “Венера-7”).

2000 — В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС.

2018 — відновлена автокефальна помісна Православна церква України.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 15 грудня вшановує пам’ять пророка Авакума. Предки у святого просили міцний сон для дітей.

Що сьогодні не можна робити:

Не бажано згадувати погане минуле, плакати й сумувати. Краще розрахуватися з боргами.

Іменини у Афанасія, Віри, Андрія, Тамари, Марії, Дмитра та Сергія.