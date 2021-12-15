15 грудня в Україні День працівників суду, у світі святкують День чаю, у Греції вшановують пам'ять жертв "Грецької операції" НКВС.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

1699 – Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від “створення світу” прийнятий юліанський календар; відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня на 1 січня;

1791 – У США ухвалили десять поправок до Конституції;

1880 – У Харкові збудували перший водогін;

1917 – Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення Генерального суду;

1932 – ЦК КП(б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових та продтоварів за зрив планів хлібозаготівель (початок Голодомору) у Дніпропетровській області – 27, у Чернігівській – 8, в Одеській – 15, у Харківській – 22, Донецькій – 10 районів.

1932 – Й. Сталін та В. Молотов заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, щоб унеможливити проникнення висланих “буржуазно-націоналістичних елементів” в українізовані райони;

1934 – У Києві, у підвалах НКВС УРСР (пізніше Жовтневий палац), за вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР було розстріляно 28 “членів” вигаданого чекістами “Об’єднання українських націоналістів”, серед яких – українські письменники Дмитро Фальківський, Григорій Косинка, Кость Ураган, Олексій Влизько, Іван Крушельницький.

1939 – В Атланті відбулася прем’єра фільму Девіда Селзніка за участю акторів Вів’єн Лі та Кларка Гейбла “Віднесені вітром”, поставленого за романом лауреата Пулітцерівської премії Маргарет Мітчелл. Стрічка побила всі рекорди касових зборів і наступного року здобула 9 Оскарів;

1950 – У Брюсселі підписана Конвенція про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 – Всесвітня митна організація);

1964 – У Канаді затвердили державний прапор з кленовим листом;

1970 – Вперше здійснено посадку космічного апарату із Землі на іншу планету (міжпланетна станція “Венера-7”);

1995 – На 5-й зустрічі глав держав та урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку було підписано договір, за яким цей регіон оголошений зоною, вільною від ядерної зброї;

2000 – В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС;

2018 – Утворилася автокефальна помісна Православна Церква України.

Сьогодні народилися

37 — Нерон, римський імператор, п’ятий і останній з династії Юліїв-Клавдіїв

1804 — Віктор Буняковський, український математик

1832 — Александер Густав Ейфель, французький інженер-будівельник і архітектор, який створив Ейфелеву вежу в Парижі, також за його проєктом зведено маяк на острові Джарилгач

1852 — Антуан Анрі Беккерель, французький фізик

1859 — Людвік Заменгоф, творець міжнародної мови есперанто

1883 — Ганна Собачко-Шостак, українська художниця, майстриня декоративного розпису

1890 — Василь Ємець, світової слави бандурист-віртуоз

1907 — Оскар Німеєр, бразильський архітектор, один із головних забудовників столиці країни міста Бразиліа

1928 — Фріденсрайх Гундертвассер, австрійський художник, дизайнер та архітектор

1958 — Соломія Павличко, українська письменниця, видавчиня, публіцистка, авторка праць з історії фемінізму

1996 — Олександр Зінченко, український футболіст

Православна церква 15 грудня вшановує пам’ять пророка Авакума – восьмого з дванадцяти малих пророків.

Відомостей про його життя збереглося небагато. Однак, за переказами, Авакум жив при взятті Єрусалиму і лише два роки не дожив до того часу, як євреї повернулися з єгипетського полону.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

стоїть погана погода – такою вона буде до 30 січня;

зірки яскраво світять – до морозу;

навколо місяця з’явилось темне коло – до хуртовини.

Іменини: Маргарита, Андрій, Опанас, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара