Сьогодні, 15 червня, в світі відзначають День мотоцикліста, Міжнародний день прогулянки, Всесвітній день вітру, Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку.

Про це розповідають #Букви.

У Великій Британії сьогодні святкують День пива, в США – День американського громадянства, День омара, День фотографії природи, в Італії – День інженера, в Коста-Ріці – День посадки дерев, в Данії – День національного прапора, на Бермудських островах – День національних героїв , в Киргизстані – День працівника протипожежної служби, у Вірменії – День державного прапора, в Азербайджані – День національного порятунку, в Південній Кореї – День сільського господарства.

Пам’ятні дати 15 червня

У 1502 році Христофор Колумб відкрив острів Мартініка.

У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент з повітряним змієм довів електричну природу блискавки.

У 1844 році Чарльз Гудьир запатентував спосіб вулканізації гуми.

У 1851 році молочник Джекоб Фуссель в Балтіморі, США, заснував першу в світі фабрику з виробництва морозива.

У 1869 році Джон Хайат в Олбані (штат Нью-Йорк) запатентував целулоїд.

У 1896 році відбулося підводний землетрус поблизу Санрику, Японія. Жертвами цунамі стали 27 тисяч осіб.

У 1911 році в США була заснована компанія Computing-Tabulating-Recording Company, відома сьогодні як IBM.

У 1954 році був заснований союз європейських футбольних асоціацій УЄФА.

Прикмети на 15 червня

У Петрівку день як рік.

Хто в Петрівку сіна не косить, той взимку і у собак їсти просить.

Червень для тих зелений, хто працювати не лінується.

Коли червень медовий – рік не надто хлібний.

Що сьогодні не можна робити

У цей день можна прибирати і працювати, але шити і прясти заборонено.

Не можна купатися у відкритих водоймах, прати і полоскати білизну.

Церковне свято

15 червня 2020 року розпочинається Петрів піст або, Петрівка. Перший день цього посту припадає на перший після Трійці понеділок. Це найкоротший піст у християн.

Триватиме він до 11 липня.

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського.

15 червня іменини Іменини у Никифора, Костянтина, Марії, Дмитра, Уляни і Івана.