Про це розповідають #Букви.
У Великій Британії сьогодні святкують День пива, в США – День американського громадянства, День омара, День фотографії природи, в Італії – День інженера, в Коста-Ріці – День посадки дерев, в Данії – День національного прапора, на Бермудських островах – День національних героїв , в Киргизстані – День працівника протипожежної служби, у Вірменії – День державного прапора, в Азербайджані – День національного порятунку, в Південній Кореї – День сільського господарства.
Пам’ятні дати 15 червня
У 1502 році Христофор Колумб відкрив острів Мартініка.
У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент з повітряним змієм довів електричну природу блискавки.
У 1844 році Чарльз Гудьир запатентував спосіб вулканізації гуми.
У 1851 році молочник Джекоб Фуссель в Балтіморі, США, заснував першу в світі фабрику з виробництва морозива.
У 1869 році Джон Хайат в Олбані (штат Нью-Йорк) запатентував целулоїд.
У 1896 році відбулося підводний землетрус поблизу Санрику, Японія. Жертвами цунамі стали 27 тисяч осіб.
У 1911 році в США була заснована компанія Computing-Tabulating-Recording Company, відома сьогодні як IBM.
У 1954 році був заснований союз європейських футбольних асоціацій УЄФА.
Прикмети на 15 червня
У Петрівку день як рік.
Хто в Петрівку сіна не косить, той взимку і у собак їсти просить.
Червень для тих зелений, хто працювати не лінується.
Коли червень медовий – рік не надто хлібний.
Що сьогодні не можна робити
У цей день можна прибирати і працювати, але шити і прясти заборонено.
Не можна купатися у відкритих водоймах, прати і полоскати білизну.
Церковне свято
15 червня 2020 року розпочинається Петрів піст або, Петрівка. Перший день цього посту припадає на перший після Трійці понеділок. Це найкоротший піст у християн.
Триватиме він до 11 липня.
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського.
15 червня іменини Іменини у Никифора, Костянтина, Марії, Дмитра, Уляни і Івана.