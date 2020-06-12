Про це під час позачергового засідання уряду заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.
Він зробив акцент на тому, що мова йде про відкриття пунктів пропусків в аеропортах, що дає право іноземним громадянам перетинати український державний кордон.
“З метою відновлення з 15 червня роботи пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів в міжнародному повітряному сполученні і забезпечення можливості перетину державного кордону іноземними громадянами пропонується відкрити пункти пропуску в авіаційному сполученні”, – заявив Абрамович.
Рішення було прийнято з доопрацюванням в один день.
Представник Мінінфраструктури пояснив, що рішення дозволяє відкрити пункти пропусків у всіх аеропортах, які були закриті в зв’язку з епідемією коронавірусу.
Разом з цим, Кабмін затвердив нові критерії для перетину українського кордону іноземцями.
Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям. Рішення з приводу України наразі ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також буде залежати від подальшого розвитку епідемії.
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