15 червня в Україні відкриють пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті на час карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це під час позачергового засідання уряду заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

Він зробив акцент на тому, що мова йде про відкриття пунктів пропусків в аеропортах, що дає право іноземним громадянам перетинати український державний кордон.

“З метою відновлення з 15 червня роботи пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів в міжнародному повітряному сполученні і забезпечення можливості перетину державного кордону іноземними громадянами пропонується відкрити пункти пропуску в авіаційному сполученні”, – заявив Абрамович.

Рішення було прийнято з доопрацюванням в один день.

Представник Мінінфраструктури пояснив, що рішення дозволяє відкрити пункти пропусків у всіх аеропортах, які були закриті в зв’язку з епідемією коронавірусу.

Разом з цим, Кабмін затвердив нові критерії для перетину українського кордону іноземцями.

Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям. Рішення з приводу України наразі ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також буде залежати від подальшого розвитку епідемії.