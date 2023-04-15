15 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

15 квітня відзначають Всесвітній день мистецтва, Міжнародний день культури. В Україні сьогодні - День працівників кримінального розшуку та День довкілля. Християни цього дня вшановують Тита Чудотворця; окрім цього цьогоріч 15 квітня - Велика субота, що знаменує закінчення Великого посту.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день мистецтва: міжнародне свято, що відзначається щорічно 15 квітня. World Art Day – міжнародне свято образотворчого мистецтва. Воно було ініційовано Міжнародною асоціацією мистецтв International Association of Art (IAA/AIAP), партнером ЮНЕСКО, для підвищення обізнаності про творчу діяльність у всьому світі.

Міжнародний день культури: це свято, що проводиться щорічно 15 квітня в багатьох країнах світу з метою пропаганди захисту культури, Пакту Реріха і Прапора Миру. У кількох статтях і листах, написаних у 1931-1935 роках, Микола Реріх говорив про Всесвітній день Культури.

В Україні сьогодні відзначають:

День працівників кримінального розшуку – дата святкування обрана на честь дати створення в Україні секції судово-кримінального розшуку, що відбулося цього дня у 1919 році. Карний розшук відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів.

День довкілля – навколишнє середовище, яке ще називають довкіллям, є основою нашого життя. Ліси, річки, ґрунти — все це забезпечує нас чистим повітрям, питною водою, здоровими продуктами. Проте у своїй діяльності ми зазвичай нехтуємо інтересами довкілля, і це призводить до того, що воно стає все більш забрудненим і виснаженим. Щоб спонукати людей до розуміння екологічних проблем та залучити до активних дій щодо збереження природи, було започатковане це свято.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Казахстан – День кохання

Боснія і Герцеговина – День армії

Грузія – День кохання

Північна Корея – День Сонця (День народження Кім Ір Сена)

Цього дня у світі:

1450 — у битві при Форміньї конетабль Франції Артур де Рішмон фактично знищив англійську армію в Нормандії.

1540 — засновано місто Тернопіль.

1657 — Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.

1729 — відбулася прем’єра ораторії Й. С. Баха “Страсті за Матвієм”.

1861 — розпочалась перша сесія Галицького сейму.

1874 — невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн та Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.

1893 — Соломія Крушельницька дебютувала на оперній сцені у постановці Гаетано Доніцетті “Фаворитка”.

1912 — в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер “Титанік”.

1919 — у Радянській Росії видано декрет “Про табори примусових робіт”, з яких згодом виросте система ГУЛАГ.

1920 — у ході І Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ.

1940 — у Москві СРСР і Японська імперія підписали пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.

1943 — союзники створили об’єднане командування морськими операціями в Середземному морі.

1948 — відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.

1950 — МВС СРСР наказало залишити виселених із Західної України оунівців навічно в спецпоселеннях

1952 — перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу.

1979 — найбільш руйнівний землетрус у Чорногорії, тодішній частині Югославії.

1989 — у тисняві на стадіоні Гіллсборо загинули 96 уболівальників ФК “Ліверпуль”, 766 отримали поранення.

1993 — президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.

1994 — Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.

2000 — на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти.

2001 — свою першу перемогу в перегонах “Формула-1” здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині “Вільямс” виграв Гран-прі на трасі в Сан-Марино.

2007 — прем’єра в Україні серії The Series Has Landed мультсеріалу Футурама.

2019 — пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Яке сьогодні церковне свято:

15 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Жив святий в IX столітті в Студійському монастирі, що поблизу Константинополя. Його головна заслуга полягає в тому, що Тит відстоював шанування ікон під час іконоборчої єресі. За своє доброчесне життя отримав від Господа дар здійснювати чудеса. Мирно помер в глибокій старості.

Також цьогоріч 15 квітня – Велика субота, яка є останнім днем Великого посту перед свято Великодня.

Прикмети:

Якщо сьогодні навести лад вдома, то це принесе гармонію та добробут.

Якщо сьогодні дощова погода, то літо буде спекотним.

Багатоводдя – хороший річний сінокіс і багатий урожай.

Лід не зійшов – рибалка буде невдалою.

Ворони грають високо в небі довго буде ясна і сонячна погода.

Голуби гучно воркують – чекай тепла.

Традиції:

У цей день треба потай робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, ними не хваліться, тому що вони не зарахуються.

У Велику Суботу не дозволяється важко працювати, займатися городом і садом. Ні в якому разі не можна брати в руки молоток і цвяхи – Ісус віддав життя, будучи прикутим до хреста цвяхами.

У Велику Суботу не дозволяється важко працювати, займатися городом і садом. Ні в якому разі не можна брати в руки молоток і цвяхи – Ісус віддав життя, будучи прикутим до хреста цвяхами.

Іменини сьогодні святкують:

Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, Федір.