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14 квітня

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15 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

15 квітня відзначають Всесвітній день мистецтва, Міжнародний день культури. В Україні сьогодні - День працівників кримінального розшуку та День довкілля. Християни цього дня вшановують Тита Чудотворця; окрім цього цьогоріч 15 квітня - Велика субота, що знаменує закінчення Великого посту.

Субота, 15 квітня 2023, 07:38
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Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день мистецтва: міжнародне свято, що відзначається щорічно 15 квітня. World Art Day – міжнародне свято образотворчого мистецтва. Воно було ініційовано Міжнародною асоціацією мистецтв International Association of Art (IAA/AIAP), партнером ЮНЕСКО, для підвищення обізнаності про творчу діяльність у всьому світі.

Міжнародний день культури: це свято, що проводиться щорічно 15 квітня в багатьох країнах світу з метою пропаганди захисту культури, Пакту Реріха і Прапора Миру. У кількох статтях і листах, написаних у 1931-1935 роках, Микола Реріх говорив про Всесвітній день Культури.

В Україні сьогодні відзначають:

День працівників кримінального розшуку – дата святкування обрана на честь дати створення в Україні секції судово-кримінального розшуку, що відбулося цього дня у 1919 році. Карний розшук відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів.

День довкілля – навколишнє середовище, яке ще називають довкіллям, є основою нашого життя. Ліси, річки, ґрунти — все це забезпечує нас чистим повітрям, питною водою, здоровими продуктами. Проте у своїй діяльності ми зазвичай нехтуємо інтересами довкілля, і це призводить до того, що воно стає все більш забрудненим і виснаженим. Щоб спонукати людей до розуміння екологічних проблем та залучити до активних дій щодо збереження природи, було започатковане це свято.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Казахстан – День кохання
  • Боснія і Герцеговина – День армії
  • Грузія – День кохання
  • Північна Корея – День Сонця (День народження Кім Ір Сена)

Цього дня у світі:

  • 1450 — у битві при Форміньї конетабль Франції Артур де Рішмон фактично знищив англійську армію в Нормандії.
  • 1540 — засновано місто Тернопіль.
  • 1657 — Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.
  • 1729 — відбулася прем’єра ораторії Й. С. Баха “Страсті за Матвієм”.
  • 1861 — розпочалась перша сесія Галицького сейму.
  • 1874 — невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн та Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.
  • 1893 — Соломія Крушельницька дебютувала на оперній сцені у постановці Гаетано Доніцетті “Фаворитка”.
  • 1912 — в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер “Титанік”.
  • 1919 — у Радянській Росії видано декрет “Про табори примусових робіт”, з яких згодом виросте система ГУЛАГ.
  • 1920 — у ході І Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ.
  • 1940 — у Москві СРСР і Японська імперія підписали пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.
  • 1943 — союзники створили об’єднане командування морськими операціями в Середземному морі.
  • 1948 — відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.
  • 1950 — МВС СРСР наказало залишити виселених із Західної України оунівців навічно в спецпоселеннях
  • 1952 — перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу.
  • 1979 — найбільш руйнівний землетрус у Чорногорії, тодішній частині Югославії.
  • 1989 — у тисняві на стадіоні Гіллсборо загинули 96 уболівальників ФК “Ліверпуль”, 766 отримали поранення.
  • 1993 — президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.
  • 1994 — Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.
  • 2000 — на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти.
  • 2001 — свою першу перемогу в перегонах “Формула-1” здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині “Вільямс” виграв Гран-прі на трасі в Сан-Марино.
  • 2007 — прем’єра в Україні серії The Series Has Landed мультсеріалу Футурама.
  • 2019 — пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Яке сьогодні церковне свято:

15 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Жив святий в IX столітті в Студійському монастирі, що поблизу Константинополя. Його головна заслуга полягає в тому, що Тит відстоював шанування ікон під час іконоборчої єресі. За своє доброчесне життя отримав від Господа дар здійснювати чудеса. Мирно помер в глибокій старості.

Також цьогоріч 15 квітня – Велика субота, яка є останнім днем Великого посту перед свято Великодня.

Прикмети:

  • Якщо сьогодні навести лад вдома, то це принесе гармонію та добробут.
  • Якщо сьогодні дощова погода, то літо буде спекотним.
  • Багатоводдя – хороший річний сінокіс і багатий урожай.
  • Лід не зійшов – рибалка буде невдалою.
  • Ворони грають високо в небі довго буде ясна і сонячна погода.
  • Голуби гучно воркують – чекай тепла.

Традиції:

  • У цей день треба потай робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, ними не хваліться, тому що вони не зарахуються.
  • У Велику Суботу не дозволяється важко працювати, займатися городом і садом. Ні в якому разі не можна брати в руки молоток і цвяхи – Ісус віддав життя, будучи прикутим до хреста цвяхами.
  • У Велику Суботу не дозволяється важко працювати, займатися городом і садом. Ні в якому разі не можна брати в руки молоток і цвяхи – Ісус віддав життя, будучи прикутим до хреста цвяхами.

Іменини сьогодні святкують:

Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, Федір.

Теги: 15 квітня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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