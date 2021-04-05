Коли: 15 квітня, 10:00-17:00. Де: онлайн. Реєстрація: за посиланням.
Вже котрий рік поспіль подія збирає лідерів з провідних компаній, діяльність яких пов’язана з використанням інформаційних технологій, юристів, які практикують та зацікавлені у розвитку сегменту ІТ, а також представників профільних асоціацій. Це традиційний простір для обміну успішними кейсами. Оскільки цьогоріч захід відбуватиметься онлайн, долучитися до трансляції зможуть учасники з будь-якого куточка країни.
Серед ключових тем до обговорення: кібербезпека, інфраструктура для розвитку IT-індустрії, ключові аспекти в поточній діяльності ІТ-бізнесу та свободи в інтернеті.
Детальніше ознайомитися з програмою заходу можна за посиланням.
Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова.