Про це розповідають #Букви.
Також у світі сьогодні відзначають Всесвітній день навичок молоді.
Цей день в історії:
1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.
1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
1663 — у Львові король Ян ІІ вирішив йти кількома колонами походом в Україну.
1776 — Відкрито театр “Ла Скала”.
1799 — Французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.
1988 — На екранах США відбулася прем’єра першої частини “Міцного горішка” з Брюсом Віллісом.
1998 — Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.
Яке сьогодні церковне свято:
За календарем православні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам’ять Святого Фотія, митрополита Київського.
Прикмети погоди:
Якщо на деревах вже помітне жовте листя, то осінь та зима будуть ранніми;
Якщо у лісі багато ягід, то зима буде морозною;
Якщо сьогодні вийти в поле, вмитись джерельною водою та витертись вишитим рушником, то можна покращити здоров’я;
Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим.
Сьогодні іменини святкують Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.