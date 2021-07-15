Сьогодні в Україні відзначають День миротворців, а також День працівників металургійної галузі.

Про це розповідають #Букви.

Також у світі сьогодні відзначають Всесвітній день навичок молоді.

Цей день в історії:

1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.

1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.

1663 — у Львові король Ян ІІ вирішив йти кількома колонами походом в Україну.

1776 — Відкрито театр “Ла Скала”.

1799 — Французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.

1988 — На екранах США відбулася прем’єра першої частини “Міцного горішка” з Брюсом Віллісом.

1998 — Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.

Яке сьогодні церковне свято:

За календарем православні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам’ять Святого Фотія, митрополита Київського.

Прикмети погоди:

Якщо на деревах вже помітне жовте листя, то осінь та зима будуть ранніми;

Якщо у лісі багато ягід, то зима буде морозною;

Якщо сьогодні вийти в поле, вмитись джерельною водою та витертись вишитим рушником, то можна покращити здоров’я;

Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим.

Сьогодні іменини святкують Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.