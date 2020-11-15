15 листопада світ відзначає День шоколадного кексу, Всесвітній день вторинної переробки, Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, День письменника в ув'язненні та Всесвітній день гіпнородів.

Про це розповідають #Букви.

Пам’ятні дати

1492 — Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці.

1837 — була опублікована система стенографії.

1881 — патент на повітроплавальний снаряд отримав Олександр Можайський.

1884 — У Берліні відкрилася Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стала одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки.

1887 — Карл Гесснер запатентував цинкову батарейку.

1889 — У Бразилії внаслідок військового перевороту повалено імператора Педру II. Країна стала республікою.

1904 — запатентована бритва зі змінними лезами.

1919 — за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїхали з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі.

1920 — у Женеві відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 р.

1934 — В СРСР проведено першу телепередачу із звуковим супроводом.

1946 — Введено в навчальний процес новий, наближений до російського, український правопис, схвалений 8 травня 1945 постановою Ради Міністрів УРСР.

1957 — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.

1960 — в море вийшла перший американський підводний човен класу типу “Джордж Вашингтон” з ядерними ракетами на борту.

1971 — Intel випустила перший мікропроцесор Intel 4004.

2001 — у Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами.

Яке сьогодні церковне свято

15 листопада вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів. Цей день присвячувався вогню. У будинках розтоплювали печі, біля яких грілися всі члени сім’ї.

Народні прикмети

Що цього дня загадаєш – те незабаром і збудеться.

Якщо до заходу попросити вибачення у всіх, з ким нещодавно посварився, – жити стане легше і клопоту буде менше.

Одяг, куплений 15 листопада, довго прослужить. Але якщо він буде надто дешевим – користі від нього не буде жодної.

Якщо у молодої дівчини раптово заб’ється серце – десь поруч бродить її майбутній суджений.

Бездоріжжя на дорогах – тепло триватиме до початку грудня.

Снігурі кричать – до морозів.

Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.

Небо хмарами затягнуте – до відлиги.

Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.

Що не можна робити 15 листопада

Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.

Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Іменини у Маркіяна, Костянтина, Дем’яна, Івана і Кузьми.