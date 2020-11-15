Про це розповідають #Букви.
Пам’ятні дати
1492 — Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці.
1837 — була опублікована система стенографії.
1881 — патент на повітроплавальний снаряд отримав Олександр Можайський.
1884 — У Берліні відкрилася Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стала одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки.
1887 — Карл Гесснер запатентував цинкову батарейку.
1889 — У Бразилії внаслідок військового перевороту повалено імператора Педру II. Країна стала республікою.
1904 — запатентована бритва зі змінними лезами.
1919 — за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїхали з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі.
1920 — у Женеві відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 р.
1934 — В СРСР проведено першу телепередачу із звуковим супроводом.
1946 — Введено в навчальний процес новий, наближений до російського, український правопис, схвалений 8 травня 1945 постановою Ради Міністрів УРСР.
1957 — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.
1960 — в море вийшла перший американський підводний човен класу типу “Джордж Вашингтон” з ядерними ракетами на борту.
1971 — Intel випустила перший мікропроцесор Intel 4004.
2001 — у Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами.
Яке сьогодні церковне свято
15 листопада вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів. Цей день присвячувався вогню. У будинках розтоплювали печі, біля яких грілися всі члени сім’ї.
Народні прикмети
- Що цього дня загадаєш – те незабаром і збудеться.
- Якщо до заходу попросити вибачення у всіх, з ким нещодавно посварився, – жити стане легше і клопоту буде менше.
- Одяг, куплений 15 листопада, довго прослужить. Але якщо він буде надто дешевим – користі від нього не буде жодної.
- Якщо у молодої дівчини раптово заб’ється серце – десь поруч бродить її майбутній суджений.
- Бездоріжжя на дорогах – тепло триватиме до початку грудня.
- Снігурі кричать – до морозів.
- Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.
- Небо хмарами затягнуте – до відлиги.
- Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.
Що не можна робити 15 листопада
Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.
Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
Іменини у Маркіяна, Костянтина, Дем’яна, Івана і Кузьми.