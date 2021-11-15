Сьогодні, 15 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сиру і хліба та Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув'язненні.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1492 — Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці.

1837 — була опублікована система стенографії.

1881 — патент на повітроплавальний снаряд отримав Олександр Можайський.

1884 — У Берліні відкрилася Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стала одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки.

1887 — Карлом Гесснером було запатентовано цинкову батарейку.

1904 — запатентовано бритва зі змінними лезами.

1918 — Розпочалось очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського.

1920 — у Женеві відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 р.

1933 — випробувальний рейс здійснив перший радянський тролейбус ЛК-1.

1934 — В СРСР проведено першу телепередачу зі звуковим супроводом.

1940 — понад 500 літаків люфтваффе провели масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія).

1942 — відбувся перший політ німецького літака Хейнкель He-219 “Філін”, на якому перші в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота.

1957 — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.

1971 — фірма Intel випустила перший мікропроцесор Intel 4004.

2001 — у Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами.

2004 — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбулися перші відкриті дебати кандидатів на пост Президента України — Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни вшановують пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів.

Прикмети:

Одяг, куплений 15 листопада, довго прослужить.

Якщо у молодої дівчини раптово заб’ється серце – десь поруч бродить її майбутній суджений.

Снігурі кричать – скоро морози настануть.

Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.

Небо хмарами затягнуте – до відлиги.

15 листопада іменини відзначають: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій.