Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1492 — Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці.
1837 — була опублікована система стенографії.
1881 — патент на повітроплавальний снаряд отримав Олександр Можайський.
1884 — У Берліні відкрилася Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стала одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки.
1887 — Карлом Гесснером було запатентовано цинкову батарейку.
1904 — запатентовано бритва зі змінними лезами.
1918 — Розпочалось очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського.
1920 — у Женеві відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 р.
1933 — випробувальний рейс здійснив перший радянський тролейбус ЛК-1.
1934 — В СРСР проведено першу телепередачу зі звуковим супроводом.
1940 — понад 500 літаків люфтваффе провели масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія).
1942 — відбувся перший політ німецького літака Хейнкель He-219 “Філін”, на якому перші в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота.
1957 — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.
1971 — фірма Intel випустила перший мікропроцесор Intel 4004.
2001 — у Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами.
2004 — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбулися перші відкриті дебати кандидатів на пост Президента України — Віктора Ющенка та Віктора Януковича.
Яке сьогодні церковне свято:
Віряни вшановують пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів.
Прикмети:
Одяг, куплений 15 листопада, довго прослужить.
Якщо у молодої дівчини раптово заб’ється серце – десь поруч бродить її майбутній суджений.
Снігурі кричать – скоро морози настануть.
Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.
Небо хмарами затягнуте – до відлиги.
15 листопада іменини відзначають: Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій.