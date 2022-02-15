15 лютого – міжнародний день онкохворих дітей та міжнародний день операційної медичної сестри.

Про це повідомляють #Букви.

У світі святкують день комп’ютерника, День кіберспорту України, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні та день бегемота.

Християни всього світу 15 лютого, на 40-й день після Різдва, святкують Стрітення Господнє.

Вперше це свято в історичних документах згадується вже в IV столітті нашої ери.

Пам’ятні дати:

У 399 році до н.е. давньогрецького філософа Сократа засудили до смертної кари.

У 1574 році один із перших східнослов’янських друкарів, гравер, інженер та ливарник Іван Федоров видав найдавнішу збережену друковану книгу на сучасних українських землях – ”Апостол”.

У 1864 році була заснована компанія Heineken, створена з однієї невеликої броварні в Амстердамі.

У 1919 році, згідно з законом Української Національної Ради, було ухвалено вживання української мови у держустановах.

У 1920 році в Золотоноші (Черкаська область) відбувся бій Кінного полку Чорних запорожців Армії Української народної республіки з більшовиками.

У 1931 році вийшов фільм про Дракулу – перший в історії.

У 1969 році відбулося перше штучне запліднення людської яйцеклітини; її здійснив науковець Роберт Едвардс з Фізіологічної лабораторії Кембридзького університету.

У 1989 році завершилося виведення радянських військ з Афганістану.

У 1989 році утворили “Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні” у Києві.

У цей день народилися:

У 1564 році народився Галілео Галілей – італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик, один із засновників експериментально-теоретичного природознавства.

У 1710 році народився король Франції Людовик XV.

У 1858 році народився американський астроном Вільям Генрі Пікерінг.

У 1873 році народився швейцарсько-французький фізик, лауреат Нобелівської премії 1920 року.

У 1874 році народився Ганс Ейлер-Хелпін — шведський біохімік, член Королівської шведської Академії наук, нобелівський лауреат.

У 1910 народилася Ірена Сендлерова – соціальна працівниця з Польщі; під час Голокосту вона врятувала понад 2500 єврейських дітей.

У 1915 році народився Роберт Гофстедер – американський фізик-експериментатор, нобелівський лауреат.

У 1944 році народився Джохар Дудаєв – лідер чеченського визвольного руху, перший президент Чеченської республіки Ічкерія.

У 1953 році народився Олександр Муратов – український кінорежисер, кіносценарист, поет, літератор, публіцист, член правління Національної спілки кінематографістів України. Син українського поета і драматурга Ігора Муратова.

У 1954 році народився Мет Ґрейнінґ – творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів “Сімпсони” і “Футурама”.

Прикмети:

Якщо 15 лютого вночі буде мороз – весна буде ранньою;

Якщо у цей день сильний вітер – скоро потеплішає.

Традиції:

15 лютого заборонено вживати алкоголь.

Не можна займатися домашніми справами, шити та працювати з землею.

Також не можна вживати лайливі, нецензурні слова.

Іменини святкує: Василь.