Про це повідомляють #Букви.
У світі святкують день комп’ютерника, День кіберспорту України, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні та день бегемота.
Християни всього світу 15 лютого, на 40-й день після Різдва, святкують Стрітення Господнє.
Вперше це свято в історичних документах згадується вже в IV столітті нашої ери.
Пам’ятні дати:
У 399 році до н.е. давньогрецького філософа Сократа засудили до смертної кари.
У 1574 році один із перших східнослов’янських друкарів, гравер, інженер та ливарник Іван Федоров видав найдавнішу збережену друковану книгу на сучасних українських землях – ”Апостол”.
У 1864 році була заснована компанія Heineken, створена з однієї невеликої броварні в Амстердамі.
У 1919 році, згідно з законом Української Національної Ради, було ухвалено вживання української мови у держустановах.
У 1920 році в Золотоноші (Черкаська область) відбувся бій Кінного полку Чорних запорожців Армії Української народної республіки з більшовиками.
У 1931 році вийшов фільм про Дракулу – перший в історії.
У 1969 році відбулося перше штучне запліднення людської яйцеклітини; її здійснив науковець Роберт Едвардс з Фізіологічної лабораторії Кембридзького університету.
У 1989 році завершилося виведення радянських військ з Афганістану.
У 1989 році утворили “Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні” у Києві.
У цей день народилися:
У 1564 році народився Галілео Галілей – італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик, один із засновників експериментально-теоретичного природознавства.
У 1710 році народився король Франції Людовик XV.
У 1858 році народився американський астроном Вільям Генрі Пікерінг.
У 1873 році народився швейцарсько-французький фізик, лауреат Нобелівської премії 1920 року.
У 1874 році народився Ганс Ейлер-Хелпін — шведський біохімік, член Королівської шведської Академії наук, нобелівський лауреат.
У 1910 народилася Ірена Сендлерова – соціальна працівниця з Польщі; під час Голокосту вона врятувала понад 2500 єврейських дітей.
У 1915 році народився Роберт Гофстедер – американський фізик-експериментатор, нобелівський лауреат.
У 1944 році народився Джохар Дудаєв – лідер чеченського визвольного руху, перший президент Чеченської республіки Ічкерія.
У 1953 році народився Олександр Муратов – український кінорежисер, кіносценарист, поет, літератор, публіцист, член правління Національної спілки кінематографістів України. Син українського поета і драматурга Ігора Муратова.
У 1954 році народився Мет Ґрейнінґ – творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів “Сімпсони” і “Футурама”.
Прикмети:
Якщо 15 лютого вночі буде мороз – весна буде ранньою;
Якщо у цей день сильний вітер – скоро потеплішає.
Традиції:
15 лютого заборонено вживати алкоголь.
Не можна займатися домашніми справами, шити та працювати з землею.
Також не можна вживати лайливі, нецензурні слова.
Іменини святкує: Василь.
- 14 лютого у світі святкують День всіх закоханих, Міжнародний день дарування книг і Європейський день допомоги хворим на епілепсію.