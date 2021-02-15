Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
399 до н. е. — Сократа засудили до смертної кари.
1574 — у Львові Іван Федоров видав першу друковану книжку – “Апостол”.
1919 — Українська Національна Рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.
1922 — Ґульєльмо Марконі розпочав регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія).
1931 — вийшов перший фільм про Дракулу.
1946 — офіційно оголошено про створення ENIAC — першого електронного комп’ютера в світі.
1949 — доповідна воєнного прокурора військ МВС Українського округу Г. Кошарського 1-му секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову про “грубе порушення законності” т. зв. спецгруп МДБ з наведенням конкретних прикладів побиття, зґвалтувань, грабунків селян.
1969 — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.
1989 — завершено виведення “обмеженого контингенту радянських військ” з території Афганістану (розпочато 15 травня 1988).
1989 — у Києві утворили “Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні”.
Яке церковне свято:
Православна церква 15 лютого святкує Стрітення Господнє.
Народні прикмети:
Якщо в цей день відлига – весна буде ранньою і теплою; холод – весна холодна; випаде сніг – до затяжної, дощової весни.
Сніг мете – буде пізня весна.
Що не можна робити:
Не можна займатися важкою роботою;
Не варто подорожувати чи їхати в далеку дорогу;
Не можна класти гроші на кухонний стіл – бо проженете удачу з дому.
Заборонено сумувати у цей день.
Іменини у Василя.