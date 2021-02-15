Сьогодні, 15 лютого, в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також Стрітення Господнє. У світі - Всесвітній день онкохворої дитини.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

399 до н. е. — Сократа засудили до смертної кари.

1574 — у Львові Іван Федоров видав першу друковану книжку – “Апостол”.

1919 — Українська Національна Рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.

1922 — Ґульєльмо Марконі розпочав регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія).

1931 — вийшов перший фільм про Дракулу.

1946 — офіційно оголошено про створення ENIAC — першого електронного комп’ютера в світі.

1949 — доповідна воєнного прокурора військ МВС Українського округу Г. Кошарського 1-му секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову про “грубе порушення законності” т. зв. спецгруп МДБ з наведенням конкретних прикладів побиття, зґвалтувань, грабунків селян.

1969 — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.

1989 — завершено виведення “обмеженого контингенту радянських військ” з території Афганістану (розпочато 15 травня 1988).

1989 — у Києві утворили “Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні”.

Яке церковне свято:

Православна церква 15 лютого святкує Стрітення Господнє.

Народні прикмети:

Якщо в цей день відлига – весна буде ранньою і теплою; холод – весна холодна; випаде сніг – до затяжної, дощової весни.

Сніг мете – буде пізня весна.

Що не можна робити:

Не можна займатися важкою роботою;

Не варто подорожувати чи їхати в далеку дорогу;

Не можна класти гроші на кухонний стіл – бо проженете удачу з дому.

Заборонено сумувати у цей день.

Іменини у Василя.