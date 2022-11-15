15 листопада: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

15 листопада відзначають Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні та Міжнародний день сиру і хліба. За церковним календарем сьогодні - День святих Акіндіна, Пігасія, Анемподиста, Аффонія, Єлпидифора та інших мучеників.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні: це щорічний міжнародний день, призначений для визнання та підтримки письменників, які чинять опір придушенню основного права людини на свободу вираження поглядів та протистоять нападкам на їхнє право поширювати інформацію. Його було засновано у 1981 році Комітетом письменників у в’язницях Міжнародного ПЕН-клубу.

Міжнародний день сиру і хліба: вперше свято Cheese and Bread Day відзначили в Сток-он-Трент (це місто і унітарний адміністративний район в Стаффордширу, Англія, площею 36 квадратних миль). Згодом День сиру і хліба підтримали в багатьох куточках світу. Так він став Міжнародним днем сиру і хліба.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Австрія – День Святого Леопольда, покровителя Австрії та Відня

Бразилія – День проголошення Республіки Бразилія

Палестина – День незалежності

Бельгія – Національне свято Королівства Бельгії (День Королівської династії з 1866 року)

США та інші країни: Міжнародний день відмови від паління

Японія – Свято дітей Сіті-го-сан

Цього дня у світі:

1415 — Собор єпископів у Новгородку посвятив єпископа Григорія Цамблака на митрополита Київського.

1492 — Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці.

1837 — була опублікована система стенографії.

1881 — патент на повітроплавальний снаряд отримав Олександр Можайський.

1884 — У Берліні відкрилася Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стала одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки.

1887 — Карлом Гесснером було запатентовано цинкову батарейку.

1889 — У Бразилії внаслідок військового перевороту повалено імператора Педру II. Країну оголошено республікою.

1904 — була запатентована бритва зі змінними лезами.

1918 — Розпочалось очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського.

1919 — за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїхали з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі.

1920 — у Женеві відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 р.

1933 — випробувальний рейс здійснив перший радянський тролейбус ЛК-1.

1934 — В СРСР проведено першу телепередачу із звуковим супроводом.

1940 — понад 500 літаків люфтваффе провели масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія).

1945 — в Аугсбурзі групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновано Українську вільну академію наук. Першим президентом УВАН обрали Дмитра Дорошенка.

1946 — Введено в навчальний процес новий, наближений до російського, український правопис, схвалений 8 травня 1945 постановою Ради Міністрів УРСР.

1957 — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.

1960 — в море вийшов перший американський підводний човен класу типу “Джордж Вашингтон” з ядерними ракетами на борту.

1971 — фірмою Intel був випущений перший мікропроцесор Intel 4004.

1990 — після скасування у березні 1990 р. Верховною Радою СРСР 6-ї статті Конституції СРСР, яка утримувала для КПРС монополію на владу, Міністерством юстиції УРСР була зареєстрована першою в Україні як політична партія Українська республіканська партія.

2000 — в присутності родичів моряків та російських військових на меморіалі морякам-підводникам у Севастополі встановлено дошку з іменами 24-х загиблих членів екіпажів підводних човнів “Курська” та “Комсомольця”, що народилися у цьому місті.

2001 — у Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами.

2004 — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбулися перші відкриті дебати кандидатів на пост Президента України — В. Ющенка та В. Януковича.

Яке сьогодні церковне свято:

У церковному календарі 15 листопада – день вшанування пам’яті святих Акиндіна, Пігасия, Анемподиста, Аффонія, Єлпидифора та інших мучеників. У народі день також називали Житницями, бо на Акиндіна було заведено молитися про збереження зерна. Інші назви свята – “Акиндінів день”, “Акундинів день”, “Житниці”.

Прикмети:

Якщо у молодої дівчини раптово заб’ється серце – десь поруч бродить її майбутній суджений.

Снігурі кричать – скоро морози настануть.

Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.

Небо хмарами затягнуте – до відлиги.

Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.

Традиції:

Цей день присвячувався вогню. У будинках розтоплювали печі, біля яких грілися всі члени сім’ї. Вечорами, щоб скоротати час, розповідали один одному різні історії.

Люди вірили, що загадане в цей день бажання обов’язково збудеться. Тому дорослі будували плани на майбутнє і ділилися своїми роздумами.

Наші предки вірили, якщо до заходу сонця попросити прощення у людей, яких образив, то життя стане легшим і веселішим

Також вважали, що у цей день добре купувати одяг і він довго прослужить. Головне – вибирати не найдешевший.

Іменини цього дня святкують:

Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акиндин, Пігасій.