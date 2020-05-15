15 травня в світі відзначають Міжнародний день сімей, Міжнародний день захисту клімату, День відмовника від військової служби за переконаннями совісті - це далеко не всі свята, які святкують сьогодні в Україні і в світі.

#Букви зібрали факти про свята 15 травня.

В Австрії та Парагваї 15 травня відзначають День незалежності. У Колумбії, Мексиці та Південній Кореї сьогодні День вчителя. У всьому світі сьогодні День зникаючих видів, свято, яке відзначають в третю п’ятницю травня. У Вірменії сьогодні День сім’ї. В Ірані – День перської мови. У Японії 15 травня Аой-мацурі, або фестиваль мальви.

Міжнародний день сімей (International Day of Families)

Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році з метою привернути увагу людей в світі до проблем сім’ї.

Свято відзначається щорічно 15 травня починаючи з 1994 року.

“Сім’ї в усьому світі змінюються, і в міру збільшення числа неповних сімей зменшується їх склад. В даний час до складу 65% всіх сімей входять або пари, які проживають разом з дітьми будь-якого віку (38%), або пари, які проживають разом з дітьми та родиною розширеного складу, наприклад, бабусями і дідусями (27%). Частка домогосподарств з одним батьком становить 8% від усього числа сімей і в основному складається з жінок з дітьми (84%). Зменшення числа розширених сімей і збільшення числа сімей з одним батьком робить особливо актуальною проблему соціального захисту”, – зазначили в ООН.

Міжнародний день захисту клімату (International Day of Climate)

Це свято засноване ООН з метою захисту і залучення уваги громадськості до проблеми зміни клімату.

У всьому світі його відзначають щорічно 15 травня.

Започаткування свята стало свого роду відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат, як важливий ресурс, який впливає на добробут багатьох поколінь. У цей день важливо не тільки говорити про проблеми клімату, але також вказувати на шляхи і перспективи їх вирішення.

Перше таке обговорення кліматичних проблем відбулося в 1992 році на Саміті Землі в Ріо-де-Женейро (Earth Summit). Тоді представники більш ніж 180 країн світу підписали Конвенцію ООН зі змін клімату. У цьому документі прописані загальні принципи країн, спрямовані на стабілізацію парникових газів в атмосфері на тому рівні, який не загрожує кліматичній системі планети.

У грудні 2007 року, на Балі (Індонезія) відбулася ще одна конференція ООН, на якій представники понад 190 країн підписали міжнародний договір, яким закликали торгово-промисловий сектор мінімізував емісію вуглекислого газу.

Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті (The International Conscientious Objectors ‘Day)

Це свято було засновано в Копенгагені в 1981 році на честь людей, які за моральними або релігійними міркуваннями відмовляються брати участь у збройних конфліктах або вступати в армію.

15 травня 1997 року Бундестаг, федеральний парламент ФРН, видав резолюцію про реабілітацію тих, кого військове правосуддя нацистської Німеччини переслідувало за відмову від військової служби за переконаннями і за дезертирство.

На відміну від військового часу, на сьогоднішній день в більшості європейських країн право на відмову від військової служби і заміна її на альтернативну цивільну службу є конституційною нормою. Відмова від військової служби трактується як елемент права на свободу думки, совісті і віросповідання, гарантована Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини.

Церковні свята 15 травня

У народі 15 травня згадуються Борис і Гліб Сіячі, а також Солов’їне свято. З цього дня починали садити огірки, гарбуз і продовжували засівати поля: “Борис і Гліб сіють хліб”.

Прикмети 15 травня

З Бориса і Гліба починають співати солов’ї – значить, скоро літо.

Якщо солов’я почути раніше зозулі – все літо пройде щасливо.

У цей день не можна йти на риболовлю і пересаджувати кімнатні квіти.

Погана прикмета – давати гроші в борг.

Якщо схід ясний – буде літо дощове.

Соловей всю ніч співає – на наступний день буде сонце.

На Бориса і Гліба ясний захід – до посушливого літа.

Якщо в Бариш день купець гарний виторг має – весь рік в справах везіння чекає.

Хто вранці почує солов’їні трелі – щасливим буде цілий рік.

У цей день не можна рубати дерева – це принесе нещастя.

15 травня: цей день в історії

1252 – Папа Римський Інокентій IV оголосив буллу Ad extirpanda, яка дозволяла інквізиції катувати підозрюваних у єресі.

1618 – Німецький астроном Йоганн Кеплер відкрив закони руху планет.

1851 – Проведено першу залізна дорога, що сполучає Нью-Йорк і Великі озера.

1905 – Засновано місто Лас-Вегас в штаті Невада, США.

1928 – в мультфільмі Plane Crazy вперше з’явився мультиплікаційний герой Міккі Маус, але спочатку він ще не мав голосу і мало схожий на себе майбутнього.

1940 – У США в продажу з’явилися нейлонові панчохи.

1990 – Прийнята програма повернення кримських татар до Криму.

Іменинники 15 травня

1845 – Ілля Мечников, російський біолог і імунолог, засновник наукової геронтології, нобелівський лауреат (1908).

1848 – Віктор Васнецов, російський художник, майстер живопису на історичні та фольклорні сюжети (“Три богатирі”, “Оленка”, “Цар Іван Грозний”).

1873 – Павло Скоропадський, український військовий і політичний діяч, гетьман України (у 1918).

1891 – Михайло Булгаков, російський письменник, драматург (“Біла гвардія”, “Майстер і Маргарита”, театральний режисер.

1953 – Майк Олдфілд, англійський рок-музикант, мультиінструменталіст.

1987 – Енді Маррей, британський тенісист, олімпійський чемпіон (2012), переможець US Open (2012).

Привітання з днем ​​янгола в цей день приймають Ніна, Тамара, Макар.