#Букви зібрали факти про свята 15 травня.
В Австрії та Парагваї 15 травня відзначають День незалежності. У Колумбії, Мексиці та Південній Кореї сьогодні День вчителя. У всьому світі сьогодні День зникаючих видів, свято, яке відзначають в третю п’ятницю травня. У Вірменії сьогодні День сім’ї. В Ірані – День перської мови. У Японії 15 травня Аой-мацурі, або фестиваль мальви.
Міжнародний день сімей (International Day of Families)
Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році з метою привернути увагу людей в світі до проблем сім’ї.
Свято відзначається щорічно 15 травня починаючи з 1994 року.
“Сім’ї в усьому світі змінюються, і в міру збільшення числа неповних сімей зменшується їх склад. В даний час до складу 65% всіх сімей входять або пари, які проживають разом з дітьми будь-якого віку (38%), або пари, які проживають разом з дітьми та родиною розширеного складу, наприклад, бабусями і дідусями (27%). Частка домогосподарств з одним батьком становить 8% від усього числа сімей і в основному складається з жінок з дітьми (84%). Зменшення числа розширених сімей і збільшення числа сімей з одним батьком робить особливо актуальною проблему соціального захисту”, – зазначили в ООН.
Міжнародний день захисту клімату (International Day of Climate)
Це свято засноване ООН з метою захисту і залучення уваги громадськості до проблеми зміни клімату.
У всьому світі його відзначають щорічно 15 травня.
Започаткування свята стало свого роду відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат, як важливий ресурс, який впливає на добробут багатьох поколінь. У цей день важливо не тільки говорити про проблеми клімату, але також вказувати на шляхи і перспективи їх вирішення.
Перше таке обговорення кліматичних проблем відбулося в 1992 році на Саміті Землі в Ріо-де-Женейро (Earth Summit). Тоді представники більш ніж 180 країн світу підписали Конвенцію ООН зі змін клімату. У цьому документі прописані загальні принципи країн, спрямовані на стабілізацію парникових газів в атмосфері на тому рівні, який не загрожує кліматичній системі планети.
У грудні 2007 року, на Балі (Індонезія) відбулася ще одна конференція ООН, на якій представники понад 190 країн підписали міжнародний договір, яким закликали торгово-промисловий сектор мінімізував емісію вуглекислого газу.
Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті (The International Conscientious Objectors ‘Day)
Це свято було засновано в Копенгагені в 1981 році на честь людей, які за моральними або релігійними міркуваннями відмовляються брати участь у збройних конфліктах або вступати в армію.
15 травня 1997 року Бундестаг, федеральний парламент ФРН, видав резолюцію про реабілітацію тих, кого військове правосуддя нацистської Німеччини переслідувало за відмову від військової служби за переконаннями і за дезертирство.
На відміну від військового часу, на сьогоднішній день в більшості європейських країн право на відмову від військової служби і заміна її на альтернативну цивільну службу є конституційною нормою. Відмова від військової служби трактується як елемент права на свободу думки, совісті і віросповідання, гарантована Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини.
Церковні свята 15 травня
У народі 15 травня згадуються Борис і Гліб Сіячі, а також Солов’їне свято. З цього дня починали садити огірки, гарбуз і продовжували засівати поля: “Борис і Гліб сіють хліб”.
Прикмети 15 травня
- З Бориса і Гліба починають співати солов’ї – значить, скоро літо.
- Якщо солов’я почути раніше зозулі – все літо пройде щасливо.
- У цей день не можна йти на риболовлю і пересаджувати кімнатні квіти.
- Погана прикмета – давати гроші в борг.
- Якщо схід ясний – буде літо дощове.
- Соловей всю ніч співає – на наступний день буде сонце.
- На Бориса і Гліба ясний захід – до посушливого літа.
- Якщо в Бариш день купець гарний виторг має – весь рік в справах везіння чекає.
- Хто вранці почує солов’їні трелі – щасливим буде цілий рік.
- У цей день не можна рубати дерева – це принесе нещастя.
15 травня: цей день в історії
1252 – Папа Римський Інокентій IV оголосив буллу Ad extirpanda, яка дозволяла інквізиції катувати підозрюваних у єресі.
1618 – Німецький астроном Йоганн Кеплер відкрив закони руху планет.
1851 – Проведено першу залізна дорога, що сполучає Нью-Йорк і Великі озера.
1905 – Засновано місто Лас-Вегас в штаті Невада, США.
1928 – в мультфільмі Plane Crazy вперше з’явився мультиплікаційний герой Міккі Маус, але спочатку він ще не мав голосу і мало схожий на себе майбутнього.
1940 – У США в продажу з’явилися нейлонові панчохи.
1990 – Прийнята програма повернення кримських татар до Криму.
Іменинники 15 травня
1845 – Ілля Мечников, російський біолог і імунолог, засновник наукової геронтології, нобелівський лауреат (1908).
1848 – Віктор Васнецов, російський художник, майстер живопису на історичні та фольклорні сюжети (“Три богатирі”, “Оленка”, “Цар Іван Грозний”).
1873 – Павло Скоропадський, український військовий і політичний діяч, гетьман України (у 1918).
1891 – Михайло Булгаков, російський письменник, драматург (“Біла гвардія”, “Майстер і Маргарита”, театральний режисер.
1953 – Майк Олдфілд, англійський рок-музикант, мультиінструменталіст.
1987 – Енді Маррей, британський тенісист, олімпійський чемпіон (2012), переможець US Open (2012).
Привітання з днем янгола в цей день приймають Ніна, Тамара, Макар.