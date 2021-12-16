15 млн бюджетних коштів пішли на «концепцію» і графіку студії «оновленої Ради»

ЗеПорушення

54

Всього порушень

20

Днів без порушень
12:36 Джелялову висунули остаточне звинувачення у справі про підрив газопроводу у Криму
12:31 Телеканал «Рада» має правові проблеми: вирішувати не поспішають
12:26 «Слуги» планують незаконно змінити статус каналу «Дом» на всеукраїнський російськомовний
12:16 Німецька поліція провела рейд серед антивакцинаторів, через імовірне планування вбивства прем’єра Саксонії
11:51 У Лівії група озброєних бойовиків захопила адміністративні будівлі
10:50 YEEZY Gap перезапускає всі три кольори своєї круглої куртки
09:21 16 грудня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
08:38 В Україні за минулу добу зафіксовано 9 590 нових випадків захворювання COVID-19
08:23 В Україні відчутно похолодає: якою буде погода 16 грудня
01:00 Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту не ігнорувати події на Сході Європи
00:35 Ілон Маск оголосив про наміри виробляти ракетне паливо з вуглекислого газу
00:15 У Харкові встановлять пам’ятник Кернесу

15 грудня

23:54 Уряд вніс зміни до порядку відшкодування послуги «муніципальна няня»
23:38 90% усіх біткоїнів вже видобули – решту майнитимуть понад 100 років
22:40 Будівництво Подольського мосту затягнеться – Кличко
22:22 NFT-токен випадково продали за $2 844 замість $284 495
21:40 Політтехнолог Петров, який заявив, що «Проєкт #Букви буде закритий», реформуватиме телеканал «Рада»
21:04 У «Київавтодорі» здійснили обшуки у справі про розтрату на 149 мільйонів гривень
20:25 До річниці Томосу: Порошенко зустрівся з Епіфанієм і зателефонував патріарху Варфоломію
19:33 Канцлер Шольц: порушення територіальної цілісності України матиме «високу ціну»
19:12 У парку японського міста Кіото висадили київські каштани
18:48 За скаргою «Київстар» оператора «Лайфселл» оштрафовано на 10 467 543 гривень
18:19 Помічниця держсекретаря США відвідала Росію: говорили про Україну
17:45 Суд ЄС визнав сім’єю одностатевих батьків і їхніх дітей
17:30 Omicron поширюється з безпрецедентною швидкістю, ВООЗ зробила невтішну заяву
16:36 Понад пів мільйона вакцинованих українців подали заявки на отримання 1000 гривень
15:50 Венеційська комісія привітала рішення КСУ щодо приведення до присяги двох новопризначених суддів
15:25 В українських університетах з’явиться курс з IT-підприємництва для студентів
15:07 Смерть на тренажері у новому сезоні «Сексу і міста» обвалила акції Peloton. Героя довелось «воскрешати»
14:27 Парламент призначив трьох членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення
14:23 У Верховній Раді депутатам роздають примірники «Великого Будівництва»

15 млн бюджетних коштів пішли на «концепцію» і графіку студії «оновленої Ради»

На сайті "ProZorro" опубліковані заморожені тендери щодо проведення торгів на розроблення творчої концепції програв телеканалу "Рада" та розроблення творчої концепції дизайну студії телеканалу. Сумарно на це пішло понад 15 млн гривень з бюджету.

Четвер, 16 грудня 2021, 12:50

Відповідна інформація опублікована на сайті “ProZorro”.

Торги, згідно зі статусом тендерів, не проводилися. Кошти на реалізацію отримали ФОП ЛІТВІНОВА ДАР’Я ВОЛОДИМИРІВНА та ТОВ “Кінокіт”.

Сумарно з держбюджету на це пішло 15 014 800 гривень. Наразі готуються нові тендери за переговорною процедурою. Як повідомила народна депутатка від партії “Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар, вчора вночі бюджетний комітет погодив перекидання коштів з законотворчої діяльності на канал Рада.

Нагадаємо, 16 грудня Петро Порошенко потрапив до ефіру каналу “Рада” і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштів платників податків. Він нагадав, що у чинної влади немає коштів для грошового забезпечення армії, зірвано терміни для закупівлі пального, бронежителів, медичного устаткування – і говорять, що немає на це все грошей.  П’ятий президент назвав це “абсолютно корупційною оборудкою”.

Нагадаємо, нещодавно було анонсоване переведення державного телеканалу “Рада” у новий формат. Над цим працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко оголосив, що після оновлення телеканал “Рада” висвітлюватиме роботу не лише парламенту, але й Кабінету Міністрів України та Офісу президента. Він же анонсував можливе виділення каналу додаткових 20 мільйонів гривень у 2021 році.

Про роботу Петрова на телеканал стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Там же були журналісти каналу. Однак, згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим. Переважна більшість коментаторів висловили недовіру до написаного.

  • Нагадаємо, у 2011 році Володимир Петров призначив шеф-редактором свого ресурсу “Ревізор” Олександра Чаленка, який запам’ятався своїми антиукраїнськими висловлюваннями та відкрито підтримував терористів Гіркіна та Захарченка.
Теги: закупівлі, канал Рада, ProZorro, тендер

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook