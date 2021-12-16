15 млн бюджетних коштів пішли на «концепцію» і графіку студії «оновленої Ради»

На сайті "ProZorro" опубліковані заморожені тендери щодо проведення торгів на розроблення творчої концепції програв телеканалу "Рада" та розроблення творчої концепції дизайну студії телеканалу. Сумарно на це пішло понад 15 млн гривень з бюджету.

Відповідна інформація опублікована на сайті “ProZorro”.

Торги, згідно зі статусом тендерів, не проводилися. Кошти на реалізацію отримали ФОП ЛІТВІНОВА ДАР’Я ВОЛОДИМИРІВНА та ТОВ “Кінокіт”.

Сумарно з держбюджету на це пішло 15 014 800 гривень. Наразі готуються нові тендери за переговорною процедурою. Як повідомила народна депутатка від партії “Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар, вчора вночі бюджетний комітет погодив перекидання коштів з законотворчої діяльності на канал Рада.

Нагадаємо, 16 грудня Петро Порошенко потрапив до ефіру каналу “Рада” і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштів платників податків. Він нагадав, що у чинної влади немає коштів для грошового забезпечення армії, зірвано терміни для закупівлі пального, бронежителів, медичного устаткування – і говорять, що немає на це все грошей. П’ятий президент назвав це “абсолютно корупційною оборудкою”.

Нагадаємо, нещодавно було анонсоване переведення державного телеканалу “Рада” у новий формат. Над цим працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко оголосив, що після оновлення телеканал “Рада” висвітлюватиме роботу не лише парламенту, але й Кабінету Міністрів України та Офісу президента. Він же анонсував можливе виділення каналу додаткових 20 мільйонів гривень у 2021 році.

Про роботу Петрова на телеканал стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Там же були журналісти каналу. Однак, згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим. Переважна більшість коментаторів висловили недовіру до написаного.