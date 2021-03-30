В процесі дзвінка задіяний Session Initiation Protocol (протокол встановлення сеансу) між пов’язаними IP-адресами. Це розширює перелік пристроїв зв’язку: крім стаціонарних SIP-телефонів, спілкуватися можна через ноутбуки і стаціонарні комп’ютери, смартфони та планшети. Для цього в гаджет або комп’ютер інсталюється програмний клієнт, а для здійснення дзвінка потрібен інтернет.
Голосова інформація передається за алгоритмом “початковий клієнт – сервер SIP – кінцевий клієнт”. У момент чергування запитів і відповідей сигнал кілька разів перекодується:
- вихідний аналоговий аудіосигнал оцифровується і стискається;
- дзвінок передається на пристрій приймає абонента;
- дешифрується по зворотній схемі знову в аналоговий сигнал.
Стискання даних знижує цифрову навантаження на з’єднання з інтернет-мережі, а перетворення за допомогою програмних скриптів настільки швидке, що абоненти не помічають ніяких затримок.
На сайті всеукраїнського провайдера “Датагруп” www.datagroup.ua/ru/smb/telefoniya/sip-telefoniya можна подивитися варіанти ефективних рішень для бізнесу. Оператор зв’язку пропонує персоналізований підхід до кожного клієнта, зручні тарифні плани на базові та додаткові послуги, а також телекомунікаційне обладнання.
Переваги SIP-телефонії для малого і середнього бізнесу:
- швидке підключення послуги;
- використання багатоканальних ліній;
- вибір нескладних для запам’ятовування номерів;
- безкоштовний зв’язок між абонентами всередині мережі;
- зв’язок з будь-якого місця, де є вихід у мережу інтернет;
- дзвінки на міські і міжнародні телефонні номери;
- масштабування, онлайн-включення і відключення додаткових послуг;
- організація тристоронніх конференцій;
- вибір мови автоматичного робота-інформатора;
- системна аналітика результативності роботи менеджерів з продажу, операторів колл-центрів, відстеження рекламних каналів;
- встановлення програмного SIP-клієнта практично на будь-які комп’ютеризовані пристрої під управлінням всіх відомих операційних оболонок;
- безліч варіантів тонкої настройки викликів: переадресація, якщо абонент зайнятий або не відповідає, виставлення черговості дзвінків з урахуванням завантаження менеджерів, запис розмов;
- високий ступінь захисту від зовнішніх втручань і прослуховування;
- відсутність необхідності придбання дорогого устаткування;
- доступна вартість.
Телефонний зв’язок через інтернет для малого і середнього бізнесу вигідніше і зручніше, ніж традиційна телефонія. Переваги SIP-протоколів яскраво проявилися в умовах карантину і повсюдного переходу на віддалену роботу.
Технології інтернет-з’єднання дозволяють недорого забезпечити зв’язком всіх співробітників компанії, заощадити бюджет і з мінімальними витратами розширити штат операторів.