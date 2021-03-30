SIP-телефонія побудована на технологіях, які відрізняються від тих, що використовуються в традиційному телефонному зв'язку.

В процесі дзвінка задіяний Session Initiation Protocol (протокол встановлення сеансу) між пов’язаними IP-адресами. Це розширює перелік пристроїв зв’язку: крім стаціонарних SIP-телефонів, спілкуватися можна через ноутбуки і стаціонарні комп’ютери, смартфони та планшети. Для цього в гаджет або комп’ютер інсталюється програмний клієнт, а для здійснення дзвінка потрібен інтернет.

Голосова інформація передається за алгоритмом “початковий клієнт – сервер SIP – кінцевий клієнт”. У момент чергування запитів і відповідей сигнал кілька разів перекодується:

вихідний аналоговий аудіосигнал оцифровується і стискається;

дзвінок передається на пристрій приймає абонента;

дешифрується по зворотній схемі знову в аналоговий сигнал.

Стискання даних знижує цифрову навантаження на з’єднання з інтернет-мережі, а перетворення за допомогою програмних скриптів настільки швидке, що абоненти не помічають ніяких затримок.

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Переваги SIP-телефонії для малого і середнього бізнесу:

швидке підключення послуги; використання багатоканальних ліній; вибір нескладних для запам’ятовування номерів; безкоштовний зв’язок між абонентами всередині мережі; зв’язок з будь-якого місця, де є вихід у мережу інтернет; дзвінки на міські і міжнародні телефонні номери; масштабування, онлайн-включення і відключення додаткових послуг; організація тристоронніх конференцій; вибір мови автоматичного робота-інформатора; системна аналітика результативності роботи менеджерів з продажу, операторів колл-центрів, відстеження рекламних каналів; встановлення програмного SIP-клієнта практично на будь-які комп’ютеризовані пристрої під управлінням всіх відомих операційних оболонок; безліч варіантів тонкої настройки викликів: переадресація, якщо абонент зайнятий або не відповідає, виставлення черговості дзвінків з урахуванням завантаження менеджерів, запис розмов; високий ступінь захисту від зовнішніх втручань і прослуховування; відсутність необхідності придбання дорогого устаткування; доступна вартість.

Телефонний зв’язок через інтернет для малого і середнього бізнесу вигідніше і зручніше, ніж традиційна телефонія. Переваги SIP-протоколів яскраво проявилися в умовах карантину і повсюдного переходу на віддалену роботу.

Технології інтернет-з’єднання дозволяють недорого забезпечити зв’язком всіх співробітників компанії, заощадити бюджет і з мінімальними витратами розширити штат операторів.