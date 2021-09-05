15-річна Пауліна Веласкез із Флориди заразилась COVID-19 і провела 11 днів під апаратом штучної вентиляції легень. Тепер вона закликає усіх американців, в тому числі й однолітків, робити щеплення проти коронавірусу.

Про це дівчина розповіла в інтерв’ю CNN.

“Моє послання таке: якщо ви маєте право зробити щеплення – будь ласка, зробіть його. Я планую вакцинуватися, як тільки отримаю дозвіл від свого лікаря”, – сказала дівчина в інтерв’ю, яке давала зі свого дому.

15-річна Пауліна планувала зробити щеплення ще влітку, однак згодом у неї з’явилися симптоми коронавірусу. 11 липня захворювання клінічно підтвердили.

Спершу дівчина була енергійною та почувала себе досить здоровою, однак симптоми посилювалися – уже через тиждень її госпіталізували. Пауліна не могла самостійно дихати, тож лікарі негайно підключили її до апарату штучної вентиляції легень.

Мати дівчини Агнес Веласкез ділиться своїми спогадами про той день: “Це був найстрашніший момент, адже я не знала, чого очікувати”. Спершу вона не хотіла, щоб Пауліну підключали до апарату ШВЛ, однак, їй пояснили, що чим далі – тим буде гірше. Усвідомивши всю небезпеку, жінка попросила:

“Робіть все, що у ваших силах, аби врятувати життя моїй дочці”.

Пауліна захворіла на пневмонію та лікарі ввели її в медичну кому. Останній місяць був щоденною боротьбою за її життя. Лікар Пауліни, доктор Вену Девабхактуні, медичний директор дитячого відділення інтенсивної терапії Broward Health, стверджує, що пацієнтка вижила лише завдяки своєму юному віку та здоров’ю.

Зараз дівчина уже вдома, але досі почувається слабкою і проходить фізичну реабілітацію. Як передає CNN, вона вже може самостійно ходити.