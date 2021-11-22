Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Згідно з даними слідства, хлопець за гроші (від 250 до 650 грн) надавав доступ до сайту, що повторює за дизайном застосунок “Дія”. У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії COVID-сертифікатів.

Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Росії, з якого потім підліток виводив їх на картковий рахунок. Правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного застосунку “Дія”, листування з покупцями та відомості про його продаж і отримані кошти.

Після оплати він надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалось його інсталювати на власний смартфон. Таким чином понад 1000 осіб стали клієнтами фейкової “Дії”, яку розробив 15-річний підліток.

Зараз вживаються заходи для блокування усіх каналів поширення фейкового застосунку та притягнення до відповідальності осіб, які придбали вказану послугу.

Підлітку інкримінують несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ч. 1 ст. 361 КК України). Відтак підлітку загрожує штраф від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10200-170000 грн), обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Раніше мешканець Запорізької області, який створив фейковий застосунок “Дія” для продажу підроблених COVID-сертифікатів, зараз є радником на громадських засадах заступника голови Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова. Та попри це, міністр цифрової трансформації запевнив, що решті осіб, які підроблятимуть “Дію”, місця в міністерстві більш не знайдеться.