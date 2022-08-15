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14 серпня

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14:33 У столиці Вірменії Єревані стався вибух у ТЦ: 1 загиблий, 20 поранених
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09:50 Втрати ворога: з 24 лютого ЗСУ ліквідували 43 550 російських окупантів
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15 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Сьогодні, 15 серпня, в Україні відзначають День археолога.

Понеділок, 15 серпня 2022, 07:13
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Про це повідомляють #Букви.

В США сьогодні святкують День лимонного пирога з безе, в Казахстані – День спорту, у Білорусі – День військово-повітряних сил, в Аргентині – День дітей, в Польщі – Свято Війська Польського, День Збройних сил, в Єгипті – Свято розливу Нілу, у Коста-Ріці – День матері, у Панамі – День Панама-Велья.

Цей день в історії:

1385 — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського.

1498 — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.

1556 — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи з написання Пересопницького Євангелія.

1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км.

1914 — офіційно відкритий Панамський канал.

1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.

1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.

1943 — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення.

1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.

1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять святого  свято Стефана Першомученика. Він був першим мучеником, який був прихильником християнського вчення і походив з єврейської діаспори. Цього дня церква відзначає перенесення в столицю Візантії з Єрусалиму мощей апостола від сімдесяти Стефана. Інші назви свята: “Степан”, “Стефан”, “Сінник”.

Прикмети погоди:

  • Якщо 15 серпня дощ – чекайте хорошого врожаю картоплі;
  • Якщо увечері сильний дощ – вранці по гриби можна;
  • Якою погода є вранці – такою ж буде протягом шести тижнів.

Що сьогодні не можна робити:

  • Не варто вирушати на риболовлю, якщо кішки дряпають стіни.
  • Сьогодні категорично заборонено ображати тварин.
  • У цей день краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будуйте.
  • Не дозволяється лаятися. А ще варто утриматися від зневіри.

Іменини 15 серпня святкують Василь, Никодим, Степан, Іван, Тарас та Роман.

Теги: 15 серпня, іменини, прикмети, свята, традиції

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