Сьогодні, 15 серпня, в Україні відзначають День археолога.

Про це повідомляють #Букви.

В США сьогодні – День лимонного пирога з безе, в Казахстані – День спорту, у Білорусі – День військово-повітряних сил, в Аргентині – День дітей, в Польщі – Свято Війська Польського, День Збройних сил, в Єгипті – Свято розливу Нілу, у Коста-Ріці – День матері, у Панамі – День Панама-Велья.

Цей день в історії:

1385 — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського.

1498 — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.

1556 — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі почалися роботи з написання Пересопницького Євангелія.

1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км.

1914 — офіційно відкритий Панамський канал.

1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.

1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.

1943 — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення.

1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.

1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять святого Стефана – першого мученика, який був прихильником християнського вчення і походив з єврейської діаспори.

Прикмети погоди:

дощ – до хорошого врожаю картоплі;

увечері сильний дощ – вранці за грибами можна йти;

яка погода вранці – така ж буде протягом шести тижнів.

Іменини 15 сепрня святкують Василь, Никодим, Степан, Іван, Тарас та Роман.