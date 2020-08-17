Відкриття Мистецького форуму відбулося о 16.00, проте вже з 10-ї ранку на території історико-культурного комплексу “Запорізька Січ” на Хортиці розташувалися експозиції від учасників та партнерів заходу.

На вході відвідувачів зустрічала плакатна графіка художника Нікіти Тітова. Ці роботи – емоційна образна реакція на події Революції Гідності, анексію Криму, війну з російськими загарбниками, громадські процеси. Поруч розташувалися витинанки Андрія Пушкарьова, які звертаються до подій української історії та національної самосвідомості. Галина Дюговська привезла до Запоріжжя роботи виконані у кількох техніках, а в день відкриття на Хортиці можна було ознайомитися із її просторовими об’єктами з лози.

Запорізький обласний художній музей познайомив з живописними скарбами зі своїх фондів, серед яких особливу увагу гостей привернула спадщина Марії Примаченко та квіткові пейзажі Ганни Самарської – учениці Катерини Білокур. Музей імені Івана Гончара привіз колекцію реставрованих старовинних побутових світлин українців початку 20-го століття.

Цього ж дня відвідувачі ArtForum взяли участь у благочинному фестивалі, де змогли придбати роботи Оленої Придувалової та Андрія Пушкарьова. Гроші з продажу мистецьких творів будуть спрямовані на потреби дітей з інвалідністю.

Із вітальним словом на урочистому відкритті звернулися організатори заходу: директор громадської організації “Платформа спільних дій” Ірайсат Магомедалієва та голова громадської організації “Запорізький Медіа-Центр” Тетяна Орлова, а також учасники мистецької програми та панельних дискусій: письменники Андрій Любка і Тамара Горіха Зерня, митці Олена Придувалова, Галина Дюговська, Володимир Балибердін, Андрій Пушкарьов, засновниця фестивалю документального кіно “Lampa.doc” Наталія Красильнікова та український дипломат, міністра інфраструктури України 2016-2019 років Володимира Омеляна.

Цикл публічних обговорень відкрив Андрій Любка. В розмові із ним шукали спільних відповідей на питання реформування бібліотек, формування письменницьких резиденцій, діалог з чиновниками задля формування нових культурних інституцій, проблему піратства в книгоіндустрії, якість художніх перекладів. В панельній дискусії “Рецепти долання криз у карантині часи” із Андрієм Любкою, Тамарою Горіха Зернею, Матвієм Вайсбергом та Володимиром Омеляном окреслили психологічні, матеріальні та ціннісні проблеми, що загострилися під час пандемії коронавірусу та особливо вплинули на створення мистецького продукту і роботу культурних проектів. У спільному експертному колі учасники ArtForum озвучили тези, що допоможуть нам усім з оптимізмом подивитися на досвід першого півріччя. Святкова програми Мистецьккого форуму завершилася виступом гурту “Бандерштат”.

Враження хедлайнерів:

Нікіта Тітов, художник, плакатист: “Тільки, що повернувся із Запоріжжя, вражень так багато, що відразу сів малювати. Збулася мрія, я дуже давно хотів побувати там, побачити Хортицю і ДніпроГЕС, але ніколи не думав, що це буде так неймовірно круто!

Для мене будь-яке місто, це перш за все його мешканці і мене пощастило зустріти самих класних людей цього міста, організаторів ArtForum, своїх друзів з Фейсбук і навіть однофамільця)

Tanya Orlova я дуже вдячний вам за ці два дні, за ваше ставлення, за всю вашу неймовірну команду, за всіх людей які зробили цю подію такою яскравою. Я щиро бажаю, щоб ArtForum розвивався ще більше рік з року, бо ви всі дуже круті!

Yaryna Yasynevych та Ігор Пошивайло (Ihor Poshyvailo) дуже вдячний вам і всім причетним за те, що ця моя виставка існує, за цю можливість побачити її в самому серці країни, острові Хортиця, я дуже щасливий!

Друзі, форум триває до 21 серпня, не пропустіть, попереду ще багато цікавого.

Дякую вам всім, Обіймаю!”

Андрій Любка, письменник: “Учора був настільки насичений день, що вражень, емоцій, подій і класних людей навколо вистачить ще ого-го як надовго. Дякую ArtForum Мистецькому Форуму в Запоріжжі, ви перевершили всі мої очікування! Вболіваю за ваш успіх і сподіваюся зустрітися на Хортиці через рік ще раз!”