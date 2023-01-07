За даними української розвідки, ймовірно, що 15 січня в Російській Федерацій можуть оголосити мобілізацію.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

За його словами, до Збройних сил Російської Федерації буде мобілізовано до пів мільйона росіян. Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург.

Андрій Чернік зазначив, що ймовірно, до Збройних сил Росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.

Варто зазначити, що за даними Центру національного спротиву, у Горлівці Донецької області російські загарбники планують мобілізувати дві тисячі людей на війну проти України. Тому, в місті вже збільшили кількість патрулів.

У ЦНС додали, що в межах підготовки до нової хвилі мобілізації на окупованих територіях з держслужбовців знімають бронювання. На тимчасово окупованих територіях Донецької області місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. Водночас інспекторам повідомили, що з них знята бронь.

У Центрі національного спротиву зазначили, що в окупованому Криму охоронні компанії почали готувати “добровольців типу казаків”.

Крім того, маловідома “патріотична” група РФ, що підтримує вдів російських солдатів, закликала Володимира Путіна оголосити широкомасштабну мобілізацію мільйонів чоловіків і закрити кордони, щоб забезпечити продовження війни проти України.

Після наказу про те, що Путін назвав “частковою мобілізацією”, 21 вересня було призвано близько 300 000 додаткових солдатів, хоча ще кілька сотень тисяч російських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову.

У Кремлі не відразу відповіли на прохання прокоментувати звернення групи вдів. Минулого місяця російський президент заявив, що в додатковій мобілізації немає потреби. Представниця групи вдів зазначила виданню Reuters, що всі здорові російські чоловіки повинні бути мобілізовані на захист Батьківщини.