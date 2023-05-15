15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї, Міжнародний день обізнаності про мукополісахаридоз, Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті та Міжнародний день захисту клімату. За церковним календарем вшановують перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день сім’ї. Свято було створене за ініціативою Організації Об’єднаних Націй. Перед сучасними сім’ями, незалежно від країни проживання, встає чимало проблем (побутових, матеріальних, житлових). Приділяти особливу увагу цим викликам почали ще в 1980-х роках. Так 1983 року Комісія соціального розвитку ООН звернулася до Генерального секретаря організації з проханням підвищення обізнаності громадськості про труднощі і потреби сімей. Цей день — прекрасна можливість приділити особливу увагу своїй сім’ї, привітати найближчих родичів, провести час разом.

Міжнародний день обізнаності про мукополісахаридоз. Це рідкісне генетичне захворювання, яке виникає внаслідок відсутності чи неправильної робити ферментів, що необхідні для розщеплення складних цукрів (глікозаміноглікани).

Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті. Подія з’явилася після реабілітації дезертирів Бундестагом (парламент Німеччини). Вона відбулася саме цього дня 1997 року. Головна мета цього дня в приверненні уваги суспільства до труднощів тих людей, які не вступають до армії через моральні або релігійні погляди.

Міжнародний день захисту клімату. Дата була встановлена за ініціативою ООН. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людства до погіршення кліматичного стану, а також в необхідності пошуку методів усунення загрози через підвищення поінформованості всіх жителів планети.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Парагвай – День Незалежності (1811). День матері.

Палестина – День Накба.

Австрія – День Незалежності.

Словенія, США – День Збройних Сил.

Литва – День Республіки.

Індія – День дерев.

Болгарія – День пам’яті святого царя Бориса I.

Цього дня у світі:

1648 — відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої (по 16 травня).

1848 — з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848, скасовувалися селянські повинності у Галичині (селянська реформа 1848).

1891 — Папа Римський Лев XIII видав енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії.

1905 — засновано Лас-Вегас.

1940 — в США в продажу з’явились нейлонові панчохи.

1948 — початок арабо-ізраїльської війни.

1955 — у Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції уклали Державний договір про відновлення незалежної і демократичної Австрії.

1957 — Велика Британія розпочала операцію Grapple: у 8 милях (13 км) над атолом Молден здійснено вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі).

1976 — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу.

2022 — Український гурт Kalush Orchestra з треком “Стефанія” переміг у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів. Найголовніше відбулося після виступу Kalush Orchestra: фронтмен Олег Псюк знайшов буквально кілька секунд після виступу, щоб сказати слова, що від нього очікувала вся країна. “Я прошу вас усіх. Допоможіть Маріуполю! Допоможіть Азовсталі просто зараз!” – закликав музикант підтримати наших захисників Маріуполя. Цей палкий заклик пролунав наживо в ефірі конкурсу, який дивляться мільйони глядачів.

Яке сьогодні церковне свято:

15 травня в церковному календарі – день перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба. Вони були родичами засновника Кирилівської церкви князя Всеволода. Взагалі у сім’ї Ольговичів дуже шанувався так званий Борисоглібський культ, особливо шанобливо ставилися до Гліба. Тому за наказом діда Всеволода Ольговича — князя Святослава — у Вишгороді його нащадками був зведений Борисоглібський храм. Саме туди й перенесли мощі князів Бориса і Гліба. В той час їх вже вважали святими. Їх канонізацією займався сам Ярослав Мудрий наприкінці XI століття.

Прикмети:

Холодно і вітряно — влітку буде така ж погода.

Заквітла черемха — чекайте на похолодання.

Уночі почути спів солов’я до сонячної погоди.

Яскраве сонце на заході — мало дощів влітку.

Біля будинку каркає ворона — чекайте на неприємності.

Традиції:

У народі 15 травня називали Борис і Гліб Сіятелі. Важливо було цього дня помиритися з тими, з ким давно перебуваєте у поганих стосунках, попросити вибачення у тих, кого образили.

Вважається, що 15 травня підходить для отримання підвищення на роботі або запрошення на побачення.

Іменини сьогодні святкують:

Гліб, Борис, Давид, Роман, Панас, Зоя.