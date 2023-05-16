Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у Telegram.
Зазначається, що окупанти випустили 407 снарядів з артилерії, мінометів, танків, безпілотників та авіації.
Сам Херсон ворог атакував 14 разів, випустивши по місту 60 снарядів. Зокрема, росіяни влучили в один з освітніх закладів. Крім того, військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Також 15 травня через російську агресію шестеро людей дістали поранення, серед них 17-річний підліток.
- У ніч на 16 травня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі крилаті ракети, що випустили росіяни з акваторії Чорного моря.
- В Україні триває 447-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього часу українські захисники ліквідували майже 200 тисяч російських окупантів, з яких понад 500 – лише за минулу добу.
- Протягом 15 травня воїни ЗСУ відбили 49 російських атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.