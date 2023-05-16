Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у Telegram.

Зазначається, що окупанти випустили 407 снарядів з артилерії, мінометів, танків, безпілотників та авіації.

Сам Херсон ворог атакував 14 разів, випустивши по місту 60 снарядів. Зокрема, росіяни влучили в один з освітніх закладів. Крім того, військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Також 15 травня через російську агресію шестеро людей дістали поранення, серед них 17-річний підліток.