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23 червня

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$15 тисяч за кожного: на Закарпатті СБУ викрили схему з переправлення військовозобов’язаних за кордон

Військова контррозвідка СБУ знешкодила злочинне угруповання, котре організувало канал нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України на Закарпатті.

Середа, 22 червня 2022, 21:49
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники пропонували незаконне перевезення до однієї з європейських країн за підробленими документами про волонтерську діяльність. За свої “послуги” планували заробляти до $15 тис. з кожного чоловіка призовного віку.

Співробітники СБУ затримали організаторів у міжнародному пункті пропуску та за місцем проживання у момент передачі майже 2 млн у гривневому еквіваленті за переправлення групи псевдоволонтерів.

Організаторам та трьом спільникам повідомлено про підозру. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Теги: військовозобов'язані, незаконна схема, переправлення за кордон, СБУ

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