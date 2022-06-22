$15 тисяч за кожного: на Закарпатті СБУ викрили схему з переправлення військовозобов’язаних за кордон

Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники пропонували незаконне перевезення до однієї з європейських країн за підробленими документами про волонтерську діяльність. За свої “послуги” планували заробляти до $15 тис. з кожного чоловіка призовного віку.
Співробітники СБУ затримали організаторів у міжнародному пункті пропуску та за місцем проживання у момент передачі майже 2 млн у гривневому еквіваленті за переправлення групи псевдоволонтерів.
Організаторам та трьом спільникам повідомлено про підозру. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.
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