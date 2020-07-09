Навчання українські "шекспіри" почали на початку липня, а вже у жовтні презентують власні творчі доробки. Участь у заході – безкоштовна, а куратор Лабораторії – відомий україно-німецький драматург Павло Ар’є.

Лабораторію драматургії було засновано 2019 р. Національною спілкою театральних діячів України. Проєкт покликаний відкривати нові імена та урізноманітнювати репертуар театрів українськими творами. Також в найближчих планах – створення національного веб-ресурсу з базою п’єс українських авторів. Цьогоріч проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду, за кількістю балів експертів він посів перше місце в рейтингу лоту “Резиденції”.

Партнери заходу – Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра та Радіо Культура.

Для 15-х учасників, що пройшли відбір, у столиці впродовж липня відбуваються семінари та майстер-класи. Досвідом діляться не тільки драматурги Павло Ар’є і Наталя Блок, а й режисери. Так, днями пройшов ексклюзивний майстер-клас з відомим режисером, продюсером, педагогом Євгеном Лавренчуком “Типологія характеру персонажа”.

У серпні автори будуть писати власні п’єси в супроводі консультацій від іменитих кураторів та можливістю відвідувати воркшопи з драматургії. Під завісу жовтня в Києві планується проведення Фестивалю сучасної драми. Це мають бути публічні читки та обговорення п’єс із залученням вже визнаних режисерів та акторів, запрошенням керівників літературно-драматургічних частин театрів. Формат фестивалю залежатиме від суворості карантинних заходів. Організатори готові до проведення онлайн-фестивалю, проте не полишають надії зустрічі в офлайні.

І хто знає, можливо, вже 2021 року роботи учасників ІІ Лабораторії будуть успішно втілені в постановках на різних театральних майданчиках України.

Організатори сподіваються, що український проєкт з роками набуватиме популярності та ваги. Як свого часу авторитету у світі здобула програма для драматургів британського театру Royal Court. До речі, участь у ній вже брали і кілька українських авторів, у тому числі Павло Ар’є.