15 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії, Всесвітній день боротьби з лімфомами, День народження Google та День вільних грошей. За церковним календар сьогодні вшановують пам'ять мученика Маманта та його батьків.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день демократії: у 2007 році на 46-му пленарному засіданні Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення щодо щорічного відзначення Міжнародного дня демократії 15 вересня (вперше відзначалося у 2008 році), що було виражено у відповідній резолюції № 62/7, та запропонувала державам-членам, системі ООН та іншим регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям відзначати цей день. Ця дата приурочена до 20-ї річниці першої міжнародної конференції нових та відновлених демократій.

Зв’язок між демократією і правами людини зафіксовані в статті 21(3) Загальній декларації прав людини:

“Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування”.

Всесвітній день боротьби з лімфомами: цей день ініціювала Лімфомна коаліція — міжнародна організація, яка об’єднує пацієнтів з 41 країни світу.

Лімфома – це пухлина з клітин імунної системи, різновид злоякісної пухлини, що вражає лімфатичну систему, яка складається з лімфатичних вузлів (невеликі закриті скупчення лімфоцитів), селезінки, вилочкової залози, кісткового мозку.

Лімфома – це не одна хвороба, а група з понад 30-ти різних хвороб. Існують два головних типи пухлин імунної системи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми. Лімфоми – серйозне захворювання, прогресуюче з плином часу.

День народження Google: 15 вересня 1997 року Ларі Пейдж (Larry Page) і Сергій Брін (Sergey Brin), тоді ще 24-річні студенти Стенфордського університету, зареєстрували доменне ім’я “google.com”.

Саме слово “google” виникло, за словами їх творців, коли один з друзів неправильно записав математичний термін “googol”.

День вільних грошей: захід проводиться з 2011 року і є соціальним експериментом, покликаним сприяти обміну ідеями та альтернативним економічним поглядам. Дата 15 вересня – річниця банкрутства Lehman Brothers 2008 року.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Мексика – Національне свято Мексиканських Сполучених Штатів. День проголошення Незалежності

Сальвадор, Нікарагуа, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала – Національне свято День Незалежності

Білорусь – День бібліотек

Україна – День фармацевтичного працівника

Шрі-Ланка, Індія, Танзанія – День інженера

Цього дня у світі:

533 — армія Східної Римської імперії ввійшла до Карфагену.

1821 — іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголосили свою незалежність.

Прапор Всесвітнього поштового союзу

Прапор Всесвітнього поштового союзу 1874 — у Берні відкрився міжнародний поштовий конгрес, на якому був підписаний договір про створення Всесвітнього поштового союзу.

1893 — у Джерсі Сіті (США) почала виходити газета “Свобода” — перше україномовне видання в США.

1916 — уперше в історії під час бойових дій були застосовані танки.

1917 — Тимчасовий уряд проголосив Росію республікою.

1971 — вийшов перший номер журналу Форбс.

1941 — у Берліні ув’язнено Степана Бандеру та Ярослава Стецька.

1944 — у Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

1968 — в рамках радянської програми висадки людини на Місяць в СРСР запущено космічний апарат “Зонд-5”, котрий вперше у світі облетів навколо супутника і повернувся на Землю.

1971 — у Ванкувері створено екологічну організацію “Грінпіс”. Перша акція — протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски

1991 — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України.

1991 — Верховна Рада України скасувала ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.

1994 — Україна приєдналась до Конвенції “Про „відмивання“, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом”.

2000 — у Сіднеї відбулася церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор.

2008 — банкрутство “Lehman Brothers”.

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 15 вересня вшановують пам’ять мученика Маманта, його матері Руфіни та батька Федота. Ще в юнацтві святий звернув до Христа багатьох своїх ровесників. За це його піддали жорстоким мукам.

Прикмети:

Якщо день ясний, то осінь тепла буде.

Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.

Дощ – до сухої осені.

Низькі хмари – до негоди.

Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.

Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.

Традиції:

Наші предки 15 вересня все ще відзначали слов’янський Новий Рік. У цю дату не думали про роботу, а просто веселилися і спілкувалися з близькими.

Святий Мамант вважається покровителем кіз і овець. У цей день наші предки дбали про худобу, годували свіжим сіном і утеплювали загони. Святому Маманту молилися про міцне здоров’я і велике потомство у тварин.

Жінки 15 вересня займалися рукоділлям.

Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу.

Іменини цього дня відзначають:

Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.