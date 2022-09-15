15 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день демократії: у 2007 році на 46-му пленарному засіданні Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення щодо щорічного відзначення Міжнародного дня демократії 15 вересня (вперше відзначалося у 2008 році), що було виражено у відповідній резолюції № 62/7, та запропонувала державам-членам, системі ООН та іншим регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям відзначати цей день. Ця дата приурочена до 20-ї річниці першої міжнародної конференції нових та відновлених демократій.
Зв’язок між демократією і правами людини зафіксовані в статті 21(3) Загальній декларації прав людини:
“Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування”.
Всесвітній день боротьби з лімфомами: цей день ініціювала Лімфомна коаліція — міжнародна організація, яка об’єднує пацієнтів з 41 країни світу.
Лімфома – це пухлина з клітин імунної системи, різновид злоякісної пухлини, що вражає лімфатичну систему, яка складається з лімфатичних вузлів (невеликі закриті скупчення лімфоцитів), селезінки, вилочкової залози, кісткового мозку.
Лімфома – це не одна хвороба, а група з понад 30-ти різних хвороб. Існують два головних типи пухлин імунної системи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми. Лімфоми – серйозне захворювання, прогресуюче з плином часу.
День народження Google: 15 вересня 1997 року Ларі Пейдж (Larry Page) і Сергій Брін (Sergey Brin), тоді ще 24-річні студенти Стенфордського університету, зареєстрували доменне ім’я “google.com”.
Саме слово “google” виникло, за словами їх творців, коли один з друзів неправильно записав математичний термін “googol”.
День вільних грошей: захід проводиться з 2011 року і є соціальним експериментом, покликаним сприяти обміну ідеями та альтернативним економічним поглядам. Дата 15 вересня – річниця банкрутства Lehman Brothers 2008 року.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Мексика – Національне свято Мексиканських Сполучених Штатів. День проголошення Незалежності
- Сальвадор, Нікарагуа, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала – Національне свято День Незалежності
- Білорусь – День бібліотек
- Україна – День фармацевтичного працівника
- Шрі-Ланка, Індія, Танзанія – День інженера
Цього дня у світі:
- 533 — армія Східної Римської імперії ввійшла до Карфагену.
- 1821 — іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголосили свою незалежність.
Прапор Всесвітнього поштового союзу
- 1874 — у Берні відкрився міжнародний поштовий конгрес, на якому був підписаний договір про створення Всесвітнього поштового союзу.
- 1893 — у Джерсі Сіті (США) почала виходити газета “Свобода” — перше україномовне видання в США.
- 1916 — уперше в історії під час бойових дій були застосовані танки.
- 1917 — Тимчасовий уряд проголосив Росію республікою.
- 1971 — вийшов перший номер журналу Форбс.
- 1941 — у Берліні ув’язнено Степана Бандеру та Ярослава Стецька.
- 1944 — у Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).
- 1968 — в рамках радянської програми висадки людини на Місяць в СРСР запущено космічний апарат “Зонд-5”, котрий вперше у світі облетів навколо супутника і повернувся на Землю.
- 1971 — у Ванкувері створено екологічну організацію “Грінпіс”. Перша акція — протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски
- 1991 — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України.
- 1991 — Верховна Рада України скасувала ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.
- 1994 — Україна приєдналась до Конвенції “Про „відмивання“, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом”.
- 2000 — у Сіднеї відбулася церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор.
- 2008 — банкрутство “Lehman Brothers”.
Яке сьогодні церковне свято:
У церкві 15 вересня вшановують пам’ять мученика Маманта, його матері Руфіни та батька Федота. Ще в юнацтві святий звернув до Христа багатьох своїх ровесників. За це його піддали жорстоким мукам.
Прикмети:
- Якщо день ясний, то осінь тепла буде.
- Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.
- Дощ – до сухої осені.
- Низькі хмари – до негоди.
- Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.
- Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.
- Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.
Традиції:
- Наші предки 15 вересня все ще відзначали слов’янський Новий Рік. У цю дату не думали про роботу, а просто веселилися і спілкувалися з близькими.
- Святий Мамант вважається покровителем кіз і овець. У цей день наші предки дбали про худобу, годували свіжим сіном і утеплювали загони. Святому Маманту молилися про міцне здоров’я і велике потомство у тварин.
- Жінки 15 вересня займалися рукоділлям.
- Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу.
Іменини цього дня відзначають:
Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.
- За даними синоптиків у четвер, 15 вересня, майже у всіх областях йтиме дощ. Винятком стане лише півострів Крим.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 14 вересня.