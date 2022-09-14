15 вересня рушить перший потяг з Балаклії до Харкова

Про це сповістила журналістка “Громадського” Анастасія Станко.
Вона опублікувала відео з першого тестового потягу до Балаклії. За її словами, з 15 вересня 2022 року з міста можна буде дістатися до Харкова й у зворотному напрямку.
Вона зазначила, що на шляху був один зруйнований міст та міни, які вже прибрали, а також покинуті позиції російських окупантів.
Збройні сили України звільнили від російських загарбників Балаклію 10 вересня й тоді ж у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
Згодом українська міжнародна група компаній з логістики “Нова пошта” повідомила, що у нещодавно звільненій Балаклії на Харківщині запрацювало її мобільне відділення.
Перший тестовий потяг прибув в Балаклію. Від завтра – можна буде вже залізницею дістатись до Харкова і назад. Один зруйнований міст по дорозі, міни (уже прибрали), російські позиції (уже покинуті) pic.twitter.com/q0zod2IMvJ
— Nastya Stanko (@StankoNastya) September 14, 2022
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на сході.
- Військові РФ хочуть здатись в полон та самостійно телефонують в штаб з питань військовополонених. Під час телефонної розмови з’ясовують умови та порядок дій, які для цього треба виконати.
- Група “Барс” розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника Збройних сил РФ Артема Хелемендика із 18 мотострілецької дивізії РФ.
- Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Збройні сили України взяли у полон засудженого росіянина, який є членом приватної військової компанії “Ліга”.