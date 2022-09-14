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15 вересня рушить перший потяг з Балаклії до Харкова

"Укрзалізниця" з 15 вересня відновить сполучення між деокупованою Балаклією та Харковом.

Середа, 14 вересня 2022, 15:59
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Про це сповістила журналістка “Громадського” Анастасія Станко.

Вона опублікувала відео з першого тестового потягу до Балаклії. За її словами, з 15 вересня 2022 року з міста можна буде дістатися до Харкова й у зворотному напрямку.

Вона зазначила, що на шляху був один зруйнований міст та міни, які вже прибрали, а також покинуті позиції російських окупантів.

Збройні сили України звільнили від російських загарбників Балаклію 10 вересня й тоді ж у центрі міста українські військові підняли державний прапор.

Згодом українська міжнародна група компаній з логістики “Нова пошта” повідомила, що у нещодавно звільненій Балаклії на Харківщині запрацювало її мобільне відділення.

Теги: Анастасія Станко, Балаклія, війна, Деокупація, російська агресія, російсько-українська війна, Харків

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