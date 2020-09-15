Сьогодні, 15 вересня, в світі відзначає День вільних грошей, день народження екологічної організації Greenpeace, Міжнародний день демократії і Всесвітній день боротьби з лімфомами.

Про це розповідають #Букви.

В Україні сьогодні відзначають День фармацевтичного працівника, в США – День IT-професіоналів, День “Будь готовий”, День м’ятного лікеру, День фетровому капелюхи, в Білорусі – День бібліотек, в Індії – День інженера, в Нідерландах – День принца, в Гондурасі , Гватемалі, Коста-Ріці, Сальвадорі, Нікарагуа – День незалежності, в Азербайджані – День знань, в Мексиці – День пам’яті долоресского призову до революції, в Британії – День битви за Британію, в Таїланді – День Сілпи Бхірасрі.

Пам’ятні дати 15 вересня

1821 – іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Ріка і Сальвадор проголосили свою незалежність.

1830 – в Англії відбулося урочисте відкриття першої міжміського залізничної лінії на паровій тязі: з Ліверпуля в Манчестер.

1874 – в швейцарському Берні відкрився міжнародний поштовий конгрес, на якому зібралися представники 22 країн з метою виробити правила, що регулюють обмін поштою між державами.

1893 – в Джерсі-Сіті (США) почала виходити газета “Свобода” – перше україномовне видання в США.

1916 – вперше в світі була проведена танкова атака, в якій було задіяно 49 бойових машин моделі Mk.1. Це сталося в ході великомасштабної наступальної операції англо-французьких військ проти німецьких з’єднань під час Першої світової війни в битві біля села Флер поблизу річки Сомма.

1941 – в Берліні укладено Степана Бандеру і Ярослава Стецька.

1968 – в рамках радянської програми висадки людини на Місяць в СРСР запустили космічний апарат “Зонд-5”, який вперше в світі облетів навколо супутника і повернувся на Землю.

1971 – в Ванкувері створено екологічну організацію «Грінпіс».

1981 – в Альберті (Канада) був відкритий найбільший в світі торговий центр площею 483 тисячі квадратних метрів.

1997 – був зареєстрований домен Google.com.

Яке сьогодні церковне свято

15 вересня православні вшановують пам’ять святого мученика мамонта, його батька Федота і матері Руфіни. У народі цей день називали мамонтів Овчинников, або Овчарніком, його вважали покровителем овець, корів і кіз. Сьогодні прийнято допомагати своїм близьким або друзям, якщо вони про це просять.

Що сьогодні можна робити

У цей день краще відмовитися від молочних продуктів. Не можна ледарювати, нити і скаржитися.

Іменини у Антона, Феодота, Богдана, Руфіни, Павла, Василя, Анатолія, Петра, Віктора, Юхима, Михайла, Володимира, Миколи і Ксенії.