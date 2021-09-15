Сьгодні, 15 вересня, у світі відзначають Міжнародний день демократії, Всесвітній день боротьби з лімфомами та День вільних грошей. В Україні сьогодні День фармацевтичного працівника.

Про це повідомляють #Букви.

Крім того, сьогодні у відзначається День народження Google.

Цей день в історії:

533 — армія Східної Римської імперії ввійшла до Карфагену.

1821 — іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголосили свою незалежність.

1874 — у Берні відкрився міжнародний поштовий конгрес, на якому був підписаний договір про створення Всесвітнього поштового союзу.

1893 — у Джерсі-Сіті (США) почала виходити газета “Свобода” — перше україномовне видання в США.

1916 — уперше в історії під час бойових дій були застосовані танки.

1917 — Тимчасовий уряд проголосив Росію республікою.

1941 — у Берліні ув’язнено Степана Бандеру та Ярослава Стецька.

1968 — в рамках радянської програми висадки людини на Місяць в СРСР запущено космічний апарат “Зонд-5”, котрий вперше у світі облетів навколо супутника і повернувся на Землю.

1971 — у Ванкувері створено екологічну організацію “Грінпіс”. Перша акція — протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски.

1991 — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежності України.

1991 — Верховна Рада України скасувала ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.

1994 — Україна приєдналась до Конвенції “Про “відмивання”, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом”.

1997 – У цей день у 1997 році Ларрі Пейдж і Сергій Брін зареєстрували доменне ім’я “google.com”. Саме слово “Google” виникло, за словами засновників, коли один із друзів неправильно записав математичний термін “googol”

Яке сьогодні церковне свято:

15 вересня православні відзначають церковне свято мученика Маманта, матері його Руфіни і батька Федота.

Прикмети погоди:

Якщо сьогодні немає вітру – осінь теплою буде.

Хмари низько пливуть – до негоди.

Ясний, але холодний день обіцяє дощі.

Сонце на заході червоного кольору – до морозу, жовтого – до потепління.

Іменини святкують Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.